''Mi sono dovuta aprire i pantaloni, non si chiudevano più'': la compagna di Ultimo e le difficoltà di perdere peso dopo il parto

La 25enne si fa vedere con i jeans sbottonati e sopra una camicia cropped rosa

Il ventre non è ancora tornato piatto: ha deciso di tornare in formissima ‘piano, piano’

“Il mio momento Barbie anni ’80 è finito”, sottolinea Jacqueline Luna Di Giacomo nelle sue IG Stories. La compagna di Ultimo ha difficoltà a perdere peso dopo il parto. La 25enne si fa vedere con indosso jeans e una camicia cropped rosa che le lascia scoperto il ventre. “Mi sono dovuta aprire i pantaloni, non si chiudevano più”, ammette.

Il 30 novembre scorso ha dato alla luce Enea a New York, per la gioia sua e del cantautore romano 29enne. Ha ripreso ad allenarsi a metà febbraio, piano, piano, senza alcuna fretta. La figlia di Heather Parisi non è ancora tornata alla sua forma prima della gravidanza, ma non si abbatte. Non ha fretta.

“lo sto dimagrendo, poi c'è Anna che cucina gli gnocchi alla sorrentina e io ne mangio due porzioni perché chi sono io per non mangiare due porzioni degli gnocchi alla sorrentina di Anna?”, svela nel breve video condiviso. Parla della mamma di Ultimo, Anna Sanseverino, che la tenta con la buona cucina.

“Comunque mi sono tolta la coda ed è successo questo, però noi ce lo facciamo andare bene, ma il mio momento Barbie anni 80, non lo so…mi sono dovuta pure aprire i pantaloni perché non mi si chiudevano più, è finito”, conclude Jacqueline, sorridente e serena come sempre.