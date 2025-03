Bianca Balti compie 41 anni e preferisce le candeline sulla lasagna invece che sulla torta: guarda

Lo scorso anno, per i 40, grandissimo party a Milano: da allora è cambiato tanto nella sua vita

Sorride raggiante. I capelli stanno pian piano crescendo. Lei è pronta a continuare la sua battaglia contro il tumore alle ovaie che l’ha colpita. E’ un 19 marzo speciale. Bianca Balti compie 41 anni e preferisce le candeline sulla lasagna invece che sulla torta. La foto in cui tiene la gustosa portata tra le mani la condivide una sua cara amica nelle IG Stories. Lei la ‘reposta’.

“Le lasagne di compleanno battono sempre la torta di compleanno”, scrive Rachel. La top model ha scelto una pietanza salata per celebrare il suo giorno. Lo fa indossando una semplice tuta rosa: è nella sua casa a Los Angeles circondata da poche intime e dalle figlie, Matilde, il 5 giugno 18 anni, avuta da Christian Lucidi, e Mia, 10 anni il 14 aprile, avuta da Matthew McRae. Lo scorso anno, per i 40, aveva organizzato un super party a Milano: da allora è cambiato molto nella sua esistenza.

Bianca non può muoversi dagli Usa in questo momento. Ha appena iniziato la nuova terapia con gli inibitori Parp. “Agisce bloccando l'enzima Parp, che aiuta a riparare il DNA danneggiato portando alla morte delle cellule cancerose. Funziona bene soprattutto nei tumori con mutazione del gene Brca come il mio”, ha spiegato sempre via social.

“Devo fermarmi per almeno tre settimane in cui il dottore dovrà tenere sotto controllo come reagisco alla cura per eventualmente modificare i dosaggi”, ha aggiunto. Non si abbatte, saluta il compleanno nel migliore dei modi. La figlia più grande condivide un breve filmato e una foto amarcord in cui è con lei e sottolinea: “Buon compleanno alla miglior mamma”.