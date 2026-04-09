Ospite a No Lies podcast, il cantante 35enne parla della frattura con la conduttrice 64enne

“I rapporti si sono deteriorati dopo la mia partecipazione all’Isola dei Famosi”, era il 2015

Valerio Scanu svela tutto sulla rottura definitiva con Maria De Filippi e il gelo successivo tra di loro. Ospite a No Lies podcast, il cantante 35enne parla della frattura con la conduttrice 64enne. “I rapporti si sono deteriorati dopo la mia partecipazione all’Isola dei Famosi”, confida. Era il 2015.

''Non mantenne la parola'': Valerio Scanu svela tutto sulla rottura definitiva con Maria De Filippi e il gelo successivo

Erano molto uniti, poi, dopo il reality, è crollato tutto. “Con la De Filippi c’era un bellissimo rapporto durante la trasmissione, poi dopo la trasmissione questo rapporto è continuato, ogni tanto ci si vedeva. Poi un pochino il rapporto andava a scemare, non c’era più un supporto artistico, ogni tanto ci si sentiva, magari ci si vedeva, poi è successo che i rapporti si sono deteriorati dopo la mia partecipazione all’Isola dei Famosi. Perché io non volevo fare l’Isola. Perché poteva far emergere delle cose che non vanno bene, magari potevo dire una cosa fuori posto. Non volevo fare il reality”, spiega Scanu.

Valerio all’Isola non voleva neanche andare: “Non firmavo il contratto con Mediaset. Succede che fanno intercedere lei, che mi chiama e mi dice, ‘mi dicono che tu non vuoi firmare’, io le spiego i motivi e lei mi risponde, ‘ma che te ne frega, ma tu pensa al tuo’. Gli dico che era rischioso e così lei mi dice, ‘ma dai fallo che dopo ti aiuto io, quando l’Isola finisce vieni ospite al serale e presenti il nuovo singolo’. Mi sono sentito una botte di ferro e ho detto di sì”.

Ospite a No Lies podcast, il cantante 35enne parla della frattura con la conduttrice 64enne. “I rapporti si sono deteriorati dopo la mia partecipazione all’Isola dei Famosi”, era il 2015

Invece, a sentire lui, tornato in Italia, tutto è sfumato: “Finisce l’Isola ci sentiamo e dice, ‘ah hai visto, hai fatto una bella cosa, tra un po’ capiamo come inserirti al serale come ospite’. Ad un certo punto mi manda un messaggio e mi dice, ‘sai, purtroppo Stefano ha già chiuso il cast’. Quindi io le ho risposto, ‘tu mi vorresti far credere che a casa tua decide Stefano?’. Lei si è giustificata e io le ho detto, ‘guarda non ti smentisci mai’”.

A febbraio 2016 lui va nuovamente a Sanremo, dopo la vittoria nel 2010, Maria si sarebbe rifatta viva invitandolo ad Amici, per presentare il suo brano. Scanu, però, decide di bucare il talent e accettare Ballando con le Stelle: “Durante Sanremo lei mi disse che mi avrebbe invitato al programma, io ho svagato, non andai ad Amici, ma andai dalla Carlucci, su Rai 1, che era contro Amici. Quindi da lì hanno iniziato i vari account a dirmi che ero un ingrato e allora feci un comunicato stampa, mal consigliato all’epoca, nel quale dissi: ‘Sono grato a Maria per tutto quello che è stato fino a un certo punto, ma si sa, lei è una donna molto potente, basta uno schiocco delle sue dita per trovarsi per terra, l’unica Maria Vergine Immacolata non sta agli studi di via Tiburtina’”.

Il comunicato in questione ha provocato un vero polverone. L’artista rivela: “Inizialmente mi arrivò una diffida, io risposi alla diffida dicendo che avrei detto tutto quello che volevo prendendomi ogni responsabilità e che se volevano procedere con la querela potevano tranquillamente contattare i miei avvocati, gli ho dato indirizzo e così hanno fatto”. Valerio ora vorrebbe appianare ogni cosa: “Adesso non ho nessun tipo di rancore nei suoi confronti. Si potrebbe anche passare oltre, ci si potrebbe anche confrontare a distanza di 10 anni”. Chissà se avverrà…