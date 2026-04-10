''Non mi riconoscevo allo specchio'': Clizia Incorvaia mostra le foto di un anno fa in cui il suo corpo era diverso

La moglie di Paolo Ciavarro pubblica gli scatti sul suo profilo Instagram

Dopo due gravidanze e un momento di dolore adesso si piace di più

Clizia Incorvaia si mostra in bikini su Instagram. La 45enne ha trascorso la Pasqua a Viareggio e postando alcuni scatti ha voluto lanciare un messaggio a tutte le donne sull'accettazione del proprio corpo. L'influencer ha mostrato come è cambiata la sua forma nel corso dei mesi.

Le foto in bikini di Clizia Incorvaia

''IL CORPO DI UNA DONNA NON E ‘ UNA LINEA RETTA. È fatto di onde, di cambiamenti, di ormoni, di stress, di vita vera. Ci sono momenti in cui non ci riconosciamo allo specchio, in cui il nostro corpo cambia senza chiederci il permesso. A me è successo l’anno scorso. E sì, non era quello che volevo vedere. Ma sapete una cosa? Non è un fallimento.È un messaggio'' ha scritto la moglie di Paolo Ciavarro. Clizia ha avuto due figli: Nina Sarcina, 10 anni e Gabriele Ciavarro, 4 anni. Nel suo post spiega : ''Ho imparato ad ascoltarmi, a capire cosa non funzionava, a rallentare dove serviva e a ricostruire con pazienza. Dopo un anno, con costanza, movimento e uno stile di vita più sano, sono tornata alla mia forma. Ma soprattutto, sono tornata a volermi bene. A tutte le donne: non combattete il vostro corpo. Capitelo. Accettatelo. Lavorateci con amore. Perché siamo tutte così. E va bene così''.

Clizia ha condiviso le foto di un anno fa

La 45enne adesso si piace

Su Instagram però c'è chi ha criticato le sue foto in bikini e la Incorvaia ha risposto così: "Ciò che mi fa più tristezza non sono i commenti negativi o denigratori in sé,ma il fatto che dopo tante battaglie noi donne non saremo mai libere. Quindi non saremo mai adeguate, mai abbastanza, sempre sotto la lente di ingrandimento. E molti spesso sono le stesse donne a guardare le altre con un'ottica maschilista e patriarcale. Riflettete."