Beatrice Valli commossa torna a parlare della depressione della mamma: ''Certe volte vorresti solo essere leggera''

La 31enne commenta i nuovo film in cui recita Sarah Toscano

Tempo fa ha raccontato la sua infanzia con la mamma depressa

Beatrice Valli torna a parlare del suo passato e della sua famiglia. L'influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha raccontato tempo fa come ha vissuto la sua infanzia con la mamma che ha sofferto di depressione.

La reazione di Beatrice al film con Sarah Toscan

Parlando della malattia di sua madre aveva raccontato come di come lei e le sue due sorelle, anche se piccole, avessero dovuto provvedere a se stesse. Alla fine di questo racconto sua madre l'aveva ringraziata. ''Lei è sempre di poche parole. Sta male e si sente impotente. Mia madre si colpevolizza molto, e questo è un momento in cui nuovamente non sta troppo bene. Vorrei che avesse il coraggio di prendersi cura della sua parte sofferente''. Adesso la Valli è tornata sull'argomento pubblicando una storia dopo aver visto il film 'Non abbiamo bisogno di parole' in cui ha debuttato come attrice Sarah Toscano.

Le sorelle Valli con la mamma

Beatrice ha scritto: ''Ho pianto tutto le lacrime che avevo. Quando sei tu a prenderti cura dei tuoi genitori cambia tutto. Non sei solo una figlia, sei un pò tutto. E lo fai senza pensarci troppo, perché li ami. Però a volte pesa. Anche se non lo dici. Perché cresci prima, capisci cose prima e certe volte vorresti solo essere "leggera", come gli altri. Dentro hai sempre quel mix strano: da una parte loro, dall'altra te. E ti senti in colpa anche solo a voler qualcosa per te stessa. Ma poi capisci piano piano che non è sbagliato scegliere anche te. Che tutto quello che hai fatto non è stato perdere qualcosa, è quello che ti ha resa così. Forse il punto è proprio questo: imparare a esserci per loro senza sparire tu''.