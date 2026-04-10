Beatrice Valli commossa torna a parlare della depressione della mamma: ''Certe volte vorresti solo essere leggera''

- La 31enne commenta i nuovo film in cui recita Sarah Toscano
- Tempo fa ha raccontato la sua infanzia con la mamma depressa
Beatrice Valli torna a parlare del suo passato e della sua famiglia. L'influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha raccontato tempo fa come ha vissuto la sua infanzia con la mamma che ha sofferto di depressione.
Parlando della malattia di sua madre aveva raccontato come di come lei e le sue due sorelle, anche se piccole, avessero dovuto provvedere a se stesse. Alla fine di questo racconto sua madre l'aveva ringraziata. ''Lei è sempre di poche parole. Sta male e si sente impotente. Mia madre si colpevolizza molto, e questo è un momento in cui nuovamente non sta troppo bene. Vorrei che avesse il coraggio di prendersi cura della sua parte sofferente''. Adesso la Valli è tornata sull'argomento pubblicando una storia dopo aver visto il film 'Non abbiamo bisogno di parole' in cui ha debuttato come attrice Sarah Toscano.
Beatrice ha scritto: ''Ho pianto tutto le lacrime che avevo. Quando sei tu a prenderti cura dei tuoi genitori cambia tutto. Non sei solo una figlia, sei un pò tutto. E lo fai senza pensarci troppo, perché li ami. Però a volte pesa. Anche se non lo dici. Perché cresci prima, capisci cose prima e certe volte vorresti solo essere "leggera", come gli altri. Dentro hai sempre quel mix strano: da una parte loro, dall'altra te. E ti senti in colpa anche solo a voler qualcosa per te stessa. Ma poi capisci piano piano che non è sbagliato scegliere anche te. Che tutto quello che hai fatto non è stato perdere qualcosa, è quello che ti ha resa così. Forse il punto è proprio questo: imparare a esserci per loro senza sparire tu''.