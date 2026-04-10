L'ex tronista Nilufar Addati ha deciso di congelare gli ovuli: ''Smettete di vivere nell'ignoranza''

La 28enne spiega sui social le motivazioni di questa scelta

Senza peli sulla lingua risponde a chi critica la sua decisione

Nilufar Addati ex tronista a Uomini e Donne, influencer e designer di gioielli ha deciso di congelare gli ovuli. Sul suo profilo Instagram ha spiegato che si sottoporrà a questa procedura medica che consente alle donne di preservare la propria fertilità.

Lo scambio di domande su Instagram

La notizia ha sollevato la curiosità di alcuni follower che si sono mostrati stupiti dalla decisione della 28enne napoletana, proprio alla luce della sua giovane età. Nilufar ha risposto: ''Io trovo folle che ci sia tutta questa ignoranza in giro sul tema. Il mio non è un attacco a lei, mi sembra chiaro. Ragazze dovete andare dal ginecologo, trovatevi un bravo ginecologo e andateci, regolarmente, fate gli esami regolarmente. E non è terrorismo psicologico il mio, quello che fa terrore è l’ignoranza. Gli ovuli si crioconservano da giovani, per qualità, quantità e per altre 20mila ragioni.E comunque non esiste uno standard, esistete voi, il vostro caso specifico, il vostro AMH (uno degli indicatori che aiutano a capire quanta riserva ovarica si ha, e basta un semplice prelievo ma pare che questa cosa non la sappia nessuno) smettete di vivere nell’ignoranza, vi prego''.

Nilufar Addati ha deciso di congelare gli ovuli

La Addati ha promesso che coinvolgerà i follower anche in tema di costi e tempi: ''Lo so se ne parla pochissimo, e prometto che appena avvio il processo vi racconto tutto (spese incluse)''.