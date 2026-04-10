Il 47enne è stato ospite del noto programma tv

Il comico ha raccontato il suo passato difficile



Angelo Pisani è stato ospite dell'ultima puntata de Le Iene. Il comico 47enne ha recitato un monologo sulla sua vita. L'ex compagno di Katia Follesa, da cui ha avuto la figlia Agata, si è aperto in tv sul suo passato difficile.

Angelo Pisani a Le Iene

''Volevo fare il batterista, quello che lo senti tanto ma lo vedi poco. E invece mi ritrovo protagonista di una trasmissione TV. I miei genitori mi avevano avvisato: "Meno ti vedono, meno ti chiedono. Meno ti chiedono, meno ti stressano. Meno ti stressano, meno hai paura." E invece lì mi vedono tutti e io non sono pronto. Ansia, attacchi di panico, pianti. Ma cosa piangi? Sei famoso? Mica ti alzi tutte le mattine presto per andare a lavorare? E poi ti guardano tutti. Io volevo fare il batterista, che lo senti molto ma lo vedi poco. Una caduta violenta. Per anni abbandono tutto e rimango con le sostanze e una depressione di quelle che ti affaccia la finestra non per guardar fuori ma per smettere di guardare. Poi incrocio sulla mia strada a Mariano uno psicanalista. Lui mi vede e mi fa capire che scoprire i limiti della propria famiglia è un modo per comprenderla meglio, che non puoi veramente amare i tuoi genitori se prima non li hai anche odiati, e che non è un qualcosa di cui vergognarsi''.

Pisani con la figlia Agata

Poi diventata papà e tutto cambia: ''Nel frattempo tante ricadute e pochi soldi, ma nel 2010 accade una cosa importante: nasce Aghi, mia figlia. Divento pare una seconda occasione che non voglio sprecare. Sono papà da 16 anni, sono un uomo con molte ferite, ma sono anche forte perché ho accettato di essere debole e perché ho deciso insieme alla madre di mia figlia di scegliere la forma d'amore che più si adatta a me, a noi, indifferente al giudizio di tutti. Ora è arrivato il momento di regalare a qualcuno un altro la batteria perché adesso mi vedo e sono finalmente pronto per farmi vedere''.