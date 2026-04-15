Un intruso a sorpresa nel video di Giorgia Palmas

delfina Gasparini
15 Aprile 2026
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Filippo Magnini ha interrotto involontariamente e simpaticamente il video social della moglie Giorgia Palmas. L'ex nuotatore è infatti comparso a sorpresa nella registrazione della beauty routine di Giorgia.

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