“Il matrimonio è un lavoro costante, fatto di compromessi”, ammette la conduttrice Rai 46enne

Lei e il 56enne si sono uniti in matrimonio a Capri nel 2014, sono genitori di Guido Alberto e Cora, 13 e 8 anni

Caterina Balivo si apre sulle nozze col marito Guido Maria Brera, celebrate a Capri nel 2014, e i due figli. “A volte ci si innamora dell’opposto, come nel mio caso”, sottolinea a F la conduttrice. I due sono genitori di Guido Alberto e Cora, 13 e 8 anni.

''A volte ci si innamora dell’opposto, come nel mio caso'': Caterina Balivo si apre sulle nozze col marito Guido Maria Brera e i due figli

Appagata e donna equilibrata, la conduttrice Rai 46enne deve la sua forza proprio alla famiglia. “Ne sono orgogliosa, ma è una gran fatica - spiega - Il matrimonio è un lavoro costante, fatto di compromessi anche quando si è innamorati, anzi molte volte ci si innamora dell’opposto, come nel mio caso. Io Pesci e lui Vergine, e se guardi lo zodiaco te ne rendi conto. Ma seguo il consiglio di mia madre, una donna diretta, senza filtri: l’altra persona non la cambi, quindi attenta, perché può solo peggiorare. Più cresco, più le somiglio”.

“Il matrimonio è un lavoro costante, fatto di compromessi”, ammette la conduttrice Rai 46enne. Lei e il 56enne si sono uniti in matrimonio a Capri nel 2014

Caterina è una madre molto presente. Sui suoi bimbi chiarisce: “Il più grande lo guardo tutti i giorni, vedo che sta crescendo. E’ alto, ma ha ancora quella faccia da bambino che forse domani sarà svanita con l’ultima traccia dell’infanzia. Sono terrorizzata da quel domani, da quello che mi raccontano le amiche. Voglio solo che diventi un uomo gentile, con tutti. Cora, che rispetto al fratello è già un’aliena, dice: ‘Mamma, tu sei di un’altra epoca’. Ci resto male, ma quando mia madre aveva quarant’anni la vedevo già anziana!”.

Da sempre contraria all’utilizzo sconsiderato dei device dei più piccoli, la Balivo sui social chiarisce: “Mio figlio non porta il telefono in classe e ai social non ci pensa proprio. Fin da piccolo era critico e scortese con i paparazzi. Non so se la sua riservatezza sia dovuta al fatto di avere genitori noti o se è nel suo Dna. Con Cora sarà più complicato. Ho messo un telefono fisso in casa, così può chiamare le amiche, alcune delle quali hanno già il cellulare”.

I due sono genitori di Guido Alberto e Cora, 13 e 8 anni

I suoi genitori sono stati “severi con lo studio”, hanno sempre desiderato che lei fosse impeccabile. Caterina ora gli dà ragione: “Cerco di non essere ossessiva con i miei figli, ma ripeto: la scuola è il vostro lavoro, è quello che dà certezze. Disciplina”.