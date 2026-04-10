Fedez papà per la terza volta: la foto ufficiale del pancino della fidanzata Giulia Honegger

Veronica Langella
10 Aprile 2026
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  • Dopo settimane di rumors è il 36enne nelle stories a ufficializzare la gravidanza
  • Giulia Honegger aspetta il so primo bebè, per Federico è il terzo bambino

Ormai non ci sono più dubbi. Fedez sarà papà per la terza volta: ad ufficializzare la gravidanza è stato lo stesso rapper con uno scatto social. Il cantante ha condiviso una storia Instagram in cui si vede chiaramente il pancino della fidanzata Giulia Honegger.

Giulia Honegger mostra il pancino al mare

Non si tratta del primo segnale. Già nei giorni scorsi, durante un weekend in Versilia tra il Twiga di Forte dei Marmi e momenti al mare, alcune immagini avevano lasciato intravedere qualcosa. Adesso però lo scatto pubblicato dallo stesso Fedez appare molto più chiaro e diretto. Un’immagine che sembra parlare da sola, anche se accompagnata solo da un cuoricino bianco.

La coppia avrà un bambino

L'artista ha già due figli, avuti dalla relazione con Chiara Ferragni. A marzo 2018 è nato Leone che oggi ha 8 anni. Nel 2021, invece, è nata Vittoria che oggi ha 5 anni. Secondo indiscrezioni non ancora confermate, il trentaseienne si sarebbe premurato di dare la notizia alla sua ex moglie, prima di renderla pubblica. Per Giulia Honegger, quello in arrivo, sarà il primo bebè.

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