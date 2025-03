La 43enne ha accettato di partecipare a Pechino Express con la sorella proprio per sentirsi nuovamente viva

Il 15 febbraio 2020 ha sposato il chirurgo plastico Russo 45 anni, la crisi non è ancora passata

Hanno trascorso il Capodanno insieme. Sembrava che la crisi che li aveva colpiti fosse alle spalle. Samanta Togni, invece, a Gente svela di non essere ancora sicura di poter tornare col marito Mario Russo, che ha sposato il 15 febbraio 2020. “Stiamo cercando di capire se il legame si possa ricompattare”, confessa.

''Stiamo cercando di capire se il legame si possa ricompattare'': Samanta Togni non è ancora sicura di poter tornare col marito Mario

La 43enne ha accettato di partecipare a Pechino Express con la sorella Debora proprio per regalarsi una nuova energia. “Grazie a Pechino mi sono sentita di nuovo viva, valorizzata, felice. Adesso affronto la vita con una nuova consapevolezza e uno sguardo diverso”, sottolinea la ballerina e conduttrice, ex volto di Ballando con le Stelle.

“Avevo perso un po' la fiducia in me stessa, mi sentivo spenta, poco valorizzata. Certe scelte, come il trasferimento a Dubai per seguire mio marito Mario, con il tempo mi avevano allontanata da quella che era la mia vita, fatta di lavoro, tv, allenamenti, ballo. Mi sentivo indebolita, poco interessante come donna. Poi è subentrata la crisi con Mario”, racconta ancora Samanta al settimanale.

La 43enne ha accettato di partecipare a Pechino Express con la sorella proprio per sentirsi nuovamente viva

“Mi sono sentita data per scontata, poco compresa in ciò che mi piace fare, banalmente lavorare, sentirmi attiva, mettere a frutto le mie passioni e le mie capacità”, puntualizza ancora la Togni. E sula relazione col chirurgo plastico 45enne svela: "Con Mario stiamo cercando di capire se i pezzi rotti del nostro legame si possono ricompattare". I pezzi del complesso puzzle che vede lei e l’uomo al centro non sono ancora tornati a posto, evidentemente.