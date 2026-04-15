Le due sono ai ferri corti nella Casa e durante la puntata tv gli animi si accendono ancora di più

Tutto è nato in cucina, per colpa del cibo, ma dietri i dissapori tra la 41enne e la 62enne c’è altro

Tutto è nato durante gli ultimi giorni in cucina, a causa del cibo. Ma dietro ai dissapori c’è altro. “Lei deve andare fuori perché è violenta”, urla la 41enne. Paola Caruso si scaglia contro Antonella Elia al GF Vip. Le due sono ai ferri corti nella Casa e durante la puntata tv gli animi si accendono ancora di più: la lite è furibonda.

''Lei deve andare fuori perché è violenta'': Paola Caruso contro Antonella Elia al GF Vip, è lite

Ilary Blasi mostra alle due la clip dello scontro. La Bonas di Avanti un altro sbotta con la 62enne: “Nascondi il cibo! Antonella è violenta, cattiva, non mi deve rompere i cog*ioni, guarda il tuo cibo che io guardo il mio. Lei deve andare fuori perché è violenta”. L’ex di Non è la Rai replica: “Ma se mangi dalla mattina alla sera, manco fossi il pugile! Sei maleducata e matta”.

La 62enne replica alla 41enne senza pietà

La Caruso prova a spiegare alla conduttrice, la Elia però è una furia: “Non mi sto confrontando con Madre Teresa di Calcutta che porta pace, amore e benevolenza… tu sei una rompipa**e patologica”. Paola si difende: “Io non ho atteggiamenti aggressivi…”. Interviene Nicolò Brigante: “A dire il vero tu hai modi aggressivi… Le persone non riescono a parlare con te in modo civile perché tu ti lamenti sempre e sei molto nervosa”. Pure Adriana Volpe dice la sua: “Hai fatto un casino per una bresaola…”.

Paola chiede la sua espulsione dal reality show

Il litigio coinvolge anche Marco Berry. Antonella non lo sopporta per l’ultima nomination e per la sua vicinanza alla Caruso. Qualche sera fa, sempre durante uno scontro, la showgirl ha preso alcune noci di cocco e le ha gettate in terra per aprirle: “I cocchi si aprono così, nessuno mi crede!”. L’ex iena ha commentato: “Scene da indemoniata, imbarazzante, banale”. Lei lo ha quindi definito “un uomo di mer*a”.

Gli animi si accendono in diretta tv

Paola è stufa. “Sono tre settimane che Antonella si sta comportando in modo sbagliato, sbraita, urla, sbatte e insulta. Dovrebbe uscire. A me viene l’ansia, mi sento male, questa è violenza psicologica”, tuona. Selvaggia Lucarelli conviene con lei: “Ad Antonella si perdona tutto per la sua aria molto fanciullesca, ma se un altro concorrente avesse detto le parole che dice lei, si sarebbe scatenato il putiferio. Ti sei mai chiesta se hai un problema con la gestione della rabbia?”. La Elia ironizza, ma anche per il resto della serata è nera e non finisce qui.