L’attrice 40enne commossa svela che il figlio Giulio, avuto a 19 anni, le ha salvato la vita

La sua ‘belvata’? Aver preso un cachet altissimo per il ruolo di Rosy Abate: “Ho fatto sganciare a Mediaset”



Agitata, perennemente in movimento, anche seduta su uno sgabello, Giulia Michelini a Belve parla della sua ansia e smentisce di essere inaffidabile, almeno sul lavoro, nella vita privata invece un po' sì. “La gente dice che so’ pazza”, sottolinea. Ma non è così.

''La gente dice che so’ pazza'': Giulia Michelini a Belve parla della sua ansia e smentisce di essere inaffidabile

L’attrice 40enne si mette a nudo, nonostante le interviste non le piacciano proprio. Francesca Fagnani le ricorda: “Lei ha detto: ‘alla luce di una recente esperienza, diciamo orientale, sono sempre più convinta che la vita vera non sia sui red carpet di Venezia, ma altrove’. Ma era un viaggio lisergico o proprio un viaggio orientale?”. Giulia cerca di focalizzare a cosa si riferisse, poi replica: “Ho fatto quest’esperienza curativa della ayahuasca tre volte, mannaggia a me, ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni… Andiamo insieme?”. “Chissà che vediamo insieme”, dice la giornalista. “Eh i mostri proprio!”, sottolinea l’artista.

Controcorrente, è completamente esclusa dal cosiddetto ‘circoletto’ degli attori più ‘richiesti’: “Ma io sto fuori come una sedia a sdraio!”. Giulia confessa, parlando del suo difetto più sgradevole: “Spesso rutto! E' liberatorio viene proprio su da sé, a volte mi sveglio la mattine e ahhhh”. L’ultima volta che l’ha fatto? “Qui nel corridoio, durante la presentazione! Eh, l'ansia lo fa, lo fa…”, rivela.

L’attrice 40enne commossa svela che il figlio Giulio, avuto a 19 anni, le ha salvato la vita. La sua ‘belvata’? Aver preso un cachet altissimo per il ruolo di Rosy Abate

Rimasta incinta giovanissima, ha deciso di tenere il bambino mentre aspettava in sala d’attesa per l’interruzione della gravidanza. Fagnani le chiede cosa l’abbia convinta. Giulio è nato quando lei aveva 19 anni e l’ha cresciuto da solo. La Michelini ha le lacrime agli occhi : “Non mi voglio commuovere. Senza di lui mi sarei persa. Mi ha salvata da me stessa”.

Sulla ‘belvata’ non ha dubbi. E’ riuscita a a far sborsare a Mediaset un milione di euro per interpretare Rosy Abate. Dopo cinque stagioni di Squadra Antimafia, le fu proposto di fare uno spin-off incentrato sul personaggio. “Ho fatto sganciare Mediaset”, ammette ridendo. Se è stato il compenso dato per una fiction più alto di sempre? “Più alto di sempre non lo so, però mi sono portata a casa i miei soldini. Noi donne sempre sottopagate rispetto agli uomini, mi si continuava a chiedere questa cosa, ho capito che c'era un potere e ci ho provato, la prima volta nella mia vita che ho osato. Oggi mi sono magnata tutto, non li so amministrare, non li so investire”, svela. E lascia aperta una porticina proprio al popolare personaggio abbandonato per sua scelta nel 2019. Non lo ha fatto morire: chissà…