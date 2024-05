Com’è cresciuta la Principessa Charlotte! Guarda la nuova foto condivisa per il suo nono compleanno

La secondogenita di William e Kate spegne le candeline oggi, 2 maggio

Mamma Catherine qualche giorno fa le ha scattato quest’immagine

La bambina sembra forse anche più grande della sua età

La Principessa Charlotte ha compiuto 9 anni oggi, giovedì 2 maggio.

La secondogenita di William e Kate ha così spento per l’ultima volta un numero a cifra singola sulla torta di compleanno.

Per celebrare l’occasione sull’account ufficiale dei Principi di Galles è stata condivisa un’immagine recente della bambina, che secondo qualcuno sembra anche più grande della sua età.

Nello scatto, realizzato a Windsor non molto tempo fa da sua mamma - fotografa amatoriale - Charlotte appare con i capelli sciolti e sorridente verso l’obiettivo.

Charlotte, 9 anni, nello scatto realizzato da sua mamma e condiviso per il giorno del suo compleanno

Indossa un paio di jeans e un cardigan: la primavera quest’anno a Londra non è mai arrivata e i malanni sono dietro l’angolo.

Vicino alla foto questa didascalia: "Buon 9° compleanno, Principessa Charlotte! Grazie per tutti i gentili messaggi di oggi. Foto scattata dalla Principessa del Galles".

Solo un paio di giorni fa William durante un evento ufficiale ha fatto sapere che la sua famiglia - che comprende anche il primogenito George, 10 anni, e il piccolo Louis, 6 - “sta bene” nonostante la recente diagnosi di cancro ricevuta dalla moglie.

Kate si sta sottoponendo a chemioterapia dopo che durante un intervento addominale in un ospedale privato le è stato trovato un tumore (in un punto però non meglio specificato).

Anche il nonno di Charlotte, Re Carlo, è attualmente sottoposto a cure chemioterapiche per il suo cancro (anche questo in una parte del corpo non meglio specificata). I tassi di cancro nel Regno Unito sono purtroppo altissimi e lunghissime sono le liste di attesa per le prestazioni sanitarie negli ospedali pubblici del Paese.