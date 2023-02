Cristina Marino torna a casa col figlio secondogenito: la sorpresa di Luca Argentero

L’attrice, modella e imprenditrice il 16 febbraio ha dato alla luce Noè Roberto

Cristina Marino impazzisce di gioia. Torna a casa con il figlio secondogenito, dimessa dall’ospedale, e rimane a bocca aperta per la sorpresa del marito Luca Argentero. Ha il cuore gonfio di commozione: il 16 febbraio ha dato alla luce Noè Roberto. Il parto è andato benissimo, ora, finalmente, inizia una la nuova vita in quattro. La 31enne e l’attore 44enne, che sono già genitori di Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020, non aspettavano altro.

Cristina trova il soggiorno ricolmo di palloncini sospesi in aria e festoni. Le sono arrivati pure centinaia di fiori. "Quanto amore”, scrive la Marino. Ringrazia tutti per l’affetto che ha ricevuto e continua a ricevere. Alcuni le hanno lasciato mazzi di fiori persino fuori la porta di casa. "Grazie per l'amore immenso”, sottolinea nel suo post.

Nè lei, né Luca pubblicano foto col bambino. I due, molto riservati, non si fanno vedere stavolta. Desiderano vivere l’arrivo di Noè Roberto senza sguardi indiscreti, neppure quelli sui social. Venerdì 17 febbraio, dopo che il settimanale Chi attraverso l’account social ha rivelato l’arrivo della cicogna bis, Argentero e la Marino hanno confermato l’avvenuto parto condividendo una foto che ritraeva le loro mani strette a quelle del bimbo. Poi nulla più.

Cristina e Luca, discreti, schivi, decideranno loro quando mostrarsi col piccolino e la sorellina, entusiasta per la nascita del fratellino. Avrà un compagno con cui giocare.