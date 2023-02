La cantante romana 32enne lo confessa in radio a sorpresa dopo averci pensato un po’ su

Con Andrea Iannone l’amore va alla grande: fiori d’arancio in vista?

Elodie si sbottona e in radio, ospite di Rtl 102,5, rivela come vorrebbe ricevere la proposta di matrimonio. Le nozze al momento non sono una sua priorità, ma è pur vero che il rapporto con Andrea Iannone va alla grande: è innamorata. Fiori d’arancio in vista?

Elodie rivela come vorrebbe ricevere la proposta di matrimonio: ''Di mattina, appena sveglia, quando pensi che…''

La cantante romana 32enne non ha mai pensato alla fede all’anulare finora. Quando però le si domanda quale sia la sua proposta di nozze ideale, risponde. Niente gesti eclatanti o eccentrici. La Di Patrizi ama la semplicità. “E’ difficile perché non ci avevo mai pensato non essendo una cosa della mia vita così importante”, ammette. Poi riflette per qualche secondo e alla fine confessa: “Forse a letto, appena sveglia, con la colazione. Magari pensi che è una giornata classica e invece arriva una bella proposta di matrimonio appena sveglia, che non ci capisci niente…!”.

Il pilota 33enne, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, è avvertito. Elodie, parlando di lui, con cui ormai è uscita allo scoperto anche sui social, a Chi ha detto: “Non voglio correre, sono in un momento dove l'amore va nella direzione giusta, anche in modo inaspettato. C'è molto rispetto, tanta bellezza e poche incomprensioni. E’ un ragazzo pulito, buono, rispettoso, ha tante qualità”.

Anche recentemente, immediatamente dopo Sanremo 2023, l’artista in tv, a Domenica In, ha confidato: “Questo è un momento stupendo della mia vita, sono felicissima e molto innamorata”.