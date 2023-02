Michelle Hunziker presa in giro in tv per il flirt con il medico ex gieffino: ''Ti ha vista nuda più lui che tuo marito?''

Katia Follesa durante una gag ironizza sulla liaison tra la showgirl e Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker la prende bene, ma la battuta di Katia Follesa durante una gag a Michelle Impossible & Friends non passa di certo inosservata. La comica 47enne non si frena. La showgirl in tv viene presa in giro per il flirt col medico ex gieffino. “Ti ha vista nuda più lui che tuo marito?”, ironizza la 47enne rivolgendosi all’amica 46enne. Il riferimento alla liaison della svizzera con Giovanni Angiolini, arrivata dopo l’addio con Tomaso Trussardi, è palese.

Katia mangia la pizza e parla dei molti allenamenti fisici a cui Michelle si sottopone quotidianamente per tenersi in forma. La comica non resiste, però, e lancia la sua stoccata. "Ti dico una cosa, il mio dottore mi ha visto più volte nuda di mio marito. Anche tu…? Quest’estate il dottore ti ha visto più volte nuda di tuo…?”, sottolinea sarcastica con una punta di domanda alla Hunziker.

Michelle si alza di scatto. “Katia!”, esclama. Fa finta di andarsene indignata. "Ok, me ne vado”, sbotta. Poi però ride per la battuta irriverente della Follesa e il riferimento al flirt con il dottore 42enne scivola via. Il siparietto si conclude così, immancabili, però, i commenti sui social: sono infiniti.

Michelle e Giovanni si sono frequentati per alcuni mesi, dopo l’estate, però, è tutto finito. Anche l’ex marito della Hunziker, Tomaso, aveva parlato della breve relazione al Corriere della Sera: "So che Michelle lo ha fatto, forse per bisogno di conforto e supporto in un momento molto difficile del nostro matrimonio". In merito a Angiolini aveva detto: "Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene".