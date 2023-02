Sta per diventare nonno, ma Eros Ramazzotti non esclude di avere un altro figlio: ''Quando troverò l’anima gemella potrebbe succedere''

Il cantante a quasi 60 anni sarebbe pronto a diventare di nuovo padre

La sua primogenita Aurora sta per dare alla luce un bambino

Eros potrebbe quindi avere prima un nipotino e poi un altro figlio

Manca un mese circa, poi Eros Ramazzotti diventerà nonno. Ma le sue ultime dichiarazioni stupiscono: il cantante infatti non esclude di avere un altro figlio. Quest’anno festeggerà i 60 anni, ma l’artista romano ha fatto sapere che quando troverà la sua anima gemella è pronto a far spiccare nuovamente il volo alla cicogna.

Eros Ramazzotti, 59 anni, ha fatto sapere di non escludere di avere un altro figlio: quando troverà la sua anima gemella potrebbe andare incontro a una nuova paternità

Intervistato da ‘Oggi’, Eros, che oltre alla primogenita Aurora, avuta con la prima ex moglie Michelle Hunziker, ha altri due bambini, Raffaela Maria, 11 anni, e Gabrio Tullio, 7, nati dal secondo matrimonio con Marica Pellegrinelli, ha spiegato che non gli interessa quello che potrebbe pensare la gente se dovesse annunciare di stare aspettando un altro figlio. Ha detto: “Non mi interessa quel che pensa la gente. Se uno si innamora fa quel che sente. Quando troverò la mia anima gemella, perché escludere a priori una nuova paternità? E io infatti non la escludo”.

Eros insieme alla primogenita Aurora Ramazzotti, 26 anni, che sta per renderlo nonno

Nella stessa intervista Eros ha anche affermato che sarebbe felice se Aurora decidesse di chiamare il suo bambino come lui. Parlando del nipote in arrivo ha dichiarato: “È un maschietto ma non so ancora che nome gli daranno. Le scelte dei figli sono sacre. Se fosse stato scelto Eros come nome? Sarei stato felice. Ma adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote”.