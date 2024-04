''E' la ciliegina sulla torta'': il bellissimo chef tv Damiano Carrara rivela il genere del figlio in arrivo, è felicissimo

La moglie Chiara Maggenti, sposata il 9 luglio 2022, dovrebbe partorire il prossimo 22 agosto

I due sono al settimo cielo e stanno già pensando ai nomi da dare al bebè

Damiano Carrara non ha dubbi. Il bellissimo chef tv 38enne a Chi rivela il genere del figlio un arrivo. Lui e la moglie Chiara Maggenti, sposata il 9 luglio 2022, avranno una femminuccia. “E’ la ciliegina sulla torta!”, esclama felicissimo.

“Sarà una bimba”, svelano il cuoco e la 34enne all’unisono. “Noi si voleva la bimbina, siamo euforici. E’ la ciliegina sulla torta!", sottolinea il toscano. “C’è una rosa di nomi, tutte le sere a letto ci si pensa”, aggiunge. “A me piacerebbe deciderlo quando la vedo, al primo impatto”, ribatte Chiara. “Ma non è possibile, via. Io sono l’opposto, vorrei decidere subito”, le fa eco lui.

Carrara è in ansia. Ha già le idee chiare su che padre sarà: “Un papà che la vizia dalla mattina alla sera. E’ una cosa indescrivibile, mi viene da piangere solo a pensarci, non mi ci fa’ pensa’, sarà un casino, sono fregato”. La Maggenti precisa: “Sarà la cocchina di papà, lo so, lui è super affettuoso. Quanto a me, cercherò di fare quello che mia madre ha fatto con me: essere sempre presente, essere mamma, amica, aiuto e sostegno nella vita”.

I due rivelano anche la data presunta del parto. “22 agosto. Damiano fu frettoloso e nacque prematuro, io invece quello che potevo aspettare in pancia ho aspettato... vedremo cosa farà lei”, sottolinea Chiara. La piccola è stata concepita a fine autunno, poco dopo il rientro di Damiano da Pechino Express. “Esatto. Tac... fatto. Missione compiuta - dice Damiano - Con Chiara siamo partiti a dicembre per un viaggio di lavoro in Giappone e lo avevamo appena saputo”. Lei è celiaca, è stata molto attenta all’alimentazione. Adesso entrambi gioiscono trepidanti in attesa della cicogna.