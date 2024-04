''E' un po' che non entro nel suo telefono, sarebbe ora'': Francesca Fagnani rivela di aver spiato il cellulare del fidanzato Mentana

La giornalista e conduttrice lo confessa a Un Giorno da Pecora in diretta radiofonica

Lo ha fatto solo i primi tre anni di relazione. Francesca Fagnani, che col debutto del ‘suo’ Belve su Rai 2 ieri ha conquistato il 10,4% di share, rivela di aver spiato il cellulare del fidanzato Enrico Mentana. La giornalista e conduttrice lo confessa a Un Giorno da Pecora in diretta radiofonica, incalzata dalle domande di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, al timone del popolarissimo programma di Radio 1.

La 47enne ed Enrico, 69 anni, direttore di TgLa7, sono una coppia da circa 12 anni. Quando le si domanda se sia fedele, Francesca replica: “Nei rapporti molto lunghi può far parte della vita”. Non svela chi per lei è l’uomo più affascinante del mondo. Quando però le si chiede se spii il telefono di Mentana la Fagnani confida: “Ha messo cento password, non ci arrivo più. Otto, nove riconoscimenti facciali, è praticamente impossibile. Prima ci arrivavo? Sì, sì. Poi si è accorto e a quel punto ha messo le barriere”. Immediatamente dopo chiarisce però: “Stiamo insieme da dodici anni e glielo ho spiato nei primi tre anni…”.

E’ lecito chiedere se Mentana faccia o abbia fatto altrettanto con lei. “Lui non fruga nel mio, è superiore, a differenza mia. Non è geloso. Io? All’inizio. All’inizio uno è geloso…”. Poi ironizza. Se avesse un solo cellulare da spiare sceglierebbe ancora quello del compagno: “Sì, è un po’ che non entro in quel telefonino, sono anni, sarebbe ora”.

La Fagnani ammette di non aver trovato mai nulla di compromettente all’interno del telefono di Mentana: “Niente di che, ma i messaggi sono sempre interpretabili”. Poi svela che, da quando è diventata un volto conosciuto, ha molti più ammiratori: “Ho molti più corteggiatori ora, rispetto a prima. Mi contattano anche sui social e mi chiedono tantissime volte foto dei piedi. Una persona una volta mi ha scritto: 'Ti prego, puoi far vedere i tuoi piedi in tv per cinque minuti’”. Lei però è una ‘belva’ che non si fa ammansire dai complimenti.