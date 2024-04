Fedez è volato a Miami con i figli Leone e Vittoria, la prima vacanza da papà single dopo la rottura con la Ferragni: guarda

Il 34enne nella famosa città della Florida insieme ai suoi bimbi: con loro c’è nonno Franco, che li ha accompagnati

Fedez si gode il sole e il caldo. E’ volato a Miami con i due figli Leone e Vittoria, che erano appena ritornati da Dubai dopo la vacanza con mamma Chiara Ferragni. E’ la prima vacanza da papà single quella del rapper. Arriva dopo la rottura con l’imprenditrice digitale 36enne. Il 34enne nella famosa cittadina della Florida ha portato con sé anche il padre, nonno dei bimbi. Franco Lucia veglia su tutti loro e gli dà anche una mano coi pargoletti.

Federico condivide alcune foto in cui è con i piccoli di 6 e 3 anni in spiaggia negli Usa. Racconta anche il viaggio in aereo, con Vitto che ha ricevuto in dono un giocattolo abbastanza ‘rumoroso’, lo scettro di Sailor Moon. La musichetta del gioco ha reso il volo un po’ più ‘rock’, Fedez ironizza, dato che la figlia ha fatto andare il motivetto a tormentone. Purtroppo lo scettro, però, si è rotto poco prima di atterrare, la tragedia in atto è stata placata prioprio dal cantante, che ha consolato la bimba.

Fedez ha preso possesso dell’appartamento dove alloggia con i figlioletti e il padre. Poi tutti in spiaggia a prendere la tintarella e fare il bagno. L’artista si rilassa e si gode il tempo, senza dimenticare di allenarsi a suon di pugni in palestra.

Qualcuno lo critica per le foto in cui ora i bambini vengono mostrati solo di spalle. "Immagino la scena dove… ‘bambini guardate dall’altra parte che facciamo una foto'", gli scrive sarcastico un follower. "Mi immagino la scena in cui faccio una foto, tu scrivi il tuo commentino retorico acchiappalike, io che lo leggo torno a prendere il sole", replica lui fortemente infastidito.