Francesca Neri dopo la separazione da Claudio Amendola paparazzata di nuovo con Silvano Loia, il presunto nuovo compagno: guarda

I due sono romantici a Roma: camminano mano nella mano e scappa anche il bacio

L’attrice 60enne e il manager erano stati pizzicati in coppia anche lo scorso febbraio a Firenze…

Sembrerebbe una relazione seria, non di quelle passeggere. Francesca Neri, archiviato il lungo legame con Claudio Amendola, guarda avanti. L’attrice dopo la separazione dal collega romano è stata paparazzata di nuovo, stavolta da Diva e Donna, con Silvano Loia, il suo presunto nuovo compagno. I due erano già stati pizzicati in coppia da Chi lo scorso febbraio a Firenze, dove avevano trascorso un weekend in occasione del compleanno di lei.

Francesca Neri dopo la separazione da Claudio Amendola paparazzata di nuovo con Silvano Loia, il presunto nuovo compagno

Stavolta è Roma a fare da cornice alla passeggiata romantica. Francesca e il manager camminano mano nella mano per le vie del centro della Capitale. Poi davanti agli obiettivi dei fotografi appostati scappa pure un fugace bacio.

Il procurament manager di Rai Way S.p.A., responsabile degli acquisti della società che possiede e gestisce la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della Rai, parrebbe proprio aver fatto breccia nel cuore della Neri. Il 61enne Amendola, da cui ha avuto il suo unico figlio Rocco, è stato importantissimo nella sua esistenza per ben 25 anni. Poi è arrivato l’addio: i motivi non sono mai stati chiariti. Nonostante lui le sia stato accanto nei tre anni in cui lei, soffrendo di una cistite interstiziale cronica, ha avuto dolori invalidanti fortissimi.

I due sono romantici a Roma: camminano mano nella mano e scappa anche il bacio

Claudio si sarebbe legato a una costumista di 15 anni più giovane di lui. Francesca avrebbe trovato serenità tra le braccia di Silvano. Ospite a I Lunatici, sul suo privato, la Neri ha detto: “Sto molto bene. Soprattutto sto vivendo finalmente la mia vita, la sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà”.