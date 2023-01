Davide Donadei al GF Vip tra le lacrime svela: ''Mio padre in carcere per più di 10 anni''

L’uomo ha scontato una pena per associazione a delinquere di stampo mafioso

Davide Donadei al GF Vip tra le lacrime parla per la prima volta della sua famiglia e svela: “Mio padre è stato in carcere per più di 10 anni”. Spronato da Alfonso Signorini il 27enne racconta il suo dolore per il complicato rapporto col genitore: l’uomo ha scontato una lunga pena per associazione a delinquere di stampo mafioso.

L’ex tronista di Uomini e Donne, nato in un paesino del Salento, in Puglia, da ragazzino è cresciuto con la madre e il fratello maggiore Danilo. “Quando avevo 4 anni papà è andato via di casa, mi è stato detto che doveva fare mesi di lavoro a Brescia. Nel 2010 fu coinvolto in un blitz e fino al giugno di quest'anno è stato in carcere. Ci è entrato quando avevo 12-13 anni. Ha scontato una pena per associazione a delinquere di stampo mafioso”, confessa.

La sua adolescenza è stata fortemente segnata dall’arresto del papà: “Iniziarono a esserci etichette su di noi, non mi facevano uscire con la ragazzina perché suo padre sapeva di noi. Avevamo scritte nel paesino ‘Donadei infame'. Abbiamo subito delle conseguenze di cose dove c'entravamo poco. Quando mio padre è uscito dal carcere, io e mio fratello abbiamo cercato di riallacciare un rapporto. Non l'ho mai rinnegato”.

La madre è stata esemplare, Davide ha solo parole d’elogio per la donna: “Mia mamma si è dovuta mettere a fare lavori umili. E' una grande donna, non ha mai parlato male di papà. Ricordo il sabato sera d'inverno, quando non c'erano tanti soldi per il riscaldamento e delle volte dovevamo mettere tre pigiami. Aveva 35 anni e ha annullato la sua vita per noi, se non l'avesse fatto non saremmo cresciuti così”.

Donadei ha saldi principi. Prima di partecipare al GF Vip ha preso in gestione un ristorante dove tornerà appena finirà il reality. “Non trascorrerò l’estate a Ibiza, diciamo così…”, sottolinea a Signorini. Poi, su cosa desidera per lui e i suoi cari, dice: “Vorrei far passare meglio la vita della mia mamma ed essere il supereroe della mia futura famiglia”.