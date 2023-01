Sophie Codegoni alle Maldive con Alex Basciano: incinta mostra il pancione di 6 mesi, foto

Vacanza in coppia prima della nascita di Céline, tra circa tre mesi

La Bonas di Avanti un altro, ex ‘vippona’ è felicissima e un gran forma

Sophie Codegoni e Alex Basciano sono volati alle Maldive: è l’ultima vacanza in coppia prima di diventare genitori, tra circa tre mesi. L’ex tronista di Uomini e Donne in bikini mostra il pancione di 6 mesi e sorride felice: è in grande forma.

L’ex vippona 22enne, Bonas di Avanti un altro, e il 33enne alloggiano nel lussuoso resort Ayada Maldives, situato nella zona meridionale dell'Atollo Gaafu Dhaalu. Hanno una meravigliosa suite con servizio di butler personale, piscina privata, terrazza con lettini, bagno con ampia vasca e doccia open air. Assaporano i giorni romantici insieme, tra sole e mare, circondati da una barriera corallina incontaminata.

La 22enne tra 3 mesi accoglierà una bambina, Céline

Relax totale per la coppia al mare

Sophie, prima di partire, a inizio gennaio, aveva aggiornato i fan sulla gravidanza. “Mancano tre mesi e mezzo all'arrivo della piccola Céline. Sta volando, non vedo l’ora”. In molti le avevano chiesto informazioni sul peso preso in gestazione, lei aveva risposto: “Questa è la domanda più gettonata ma io non lo so, non so quanti chili ho preso. Anche se la mia ginecologa mi pesa io, probabilmente sbagliando, le ho chiesto di non saperlo perché non mi va di farmi condizionare. Non sono mai stata una grande amica delle bilance, mi condizionano un pochino e quindi non mi va di sapere, normalmente, quanto peso o quanto non peso. Io mi guardo allo specchio e mi devo sentire bene io con me stessa".

I due sono felicissime ed entusiasti della cicogna 'rosa'

La Codegoni sempre sul cibo aveva pure aggiunto: ”Non mi voglio fissare sul cibo, se ho voglia di mangiare qualche schifezza me la mangio senza problemi ma credo che l'equilibrio vada cercato in tutto. Non mi va di fissarmi su un chilo in più o in meno, per come sono fatta io la vivrei male. All'inizio ho fatto un po' di fatica, ma adesso riesco a farlo".