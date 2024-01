Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, alle sfilate parigine col fidanzato Saul Nanni: foto

Primo evento ufficiale insieme: i due alla sfilata Dior Haute Couture primavera/estate 2024

Look di coppia matchy matchy per la 19enne, modella e ora attrice, e l’attore 24enne

Galeotto fu il set de II Gattopardo, serie tv targata Netflix ispirata al famosissimo romanzo di Tomasi di Lampedusa. Tra lei, nei panni di Angelica, ruolo che nella trasposizione cinematografica di Luchino Visconti fu di Claudia Cardinale, e lui, in quelli di Tancredi, il nipote del principe di Salina, è scoccata la scintilla. Dallo scorso agosto sono inseparabili. E così Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, alle sfilate parigine si regala il primo evento ufficiale e mondano col fidanzato Saul Nanni. I due vanno insieme Dior Haute Couture primavera/estate 2024.

La coppia debutta in pubblico al Musée Rodin e sceglie un look matchy matchy. La 19enne, modella e ora attrice, e l’attore 24enne mostrano il feeling che li lega anche con l’outfit. Deva sceglie di arrivare davanti ai fotografi assiepati avvolta in un trench con allacciatura incrociata beige. Sotto ha stivali neri alti, porta i capelli raccolti morbidi e ha al braccio la borsa Saddle del brand. Lui, italianissimo, nato a Bologna, porta un cappotto, sempre nei toni del beige, sotto pantalone e camicia black. Sceglie gli stessi colori della fidanzata.

La giovane Cassel e Nanni sorridono entusiasti. La ragazza, richiestissima dalle maison più celebri, ci ha preso gusto a recitare. Ha debuttato nella pellicola La Bella Estate, di Laura Luchetti, presentata in anteprima al Festival di Locarno e poi arrivata nei cinema. Ora sarà nell’attesissima serie tv. E non ha intenzione di fermarsi. Saul ha esordito giovanissimo ed è diventato molto popolare con la serie teen Alex & Co. Da allora ha collezionato tante pellicole e moltissime fiction: sarà anche il giovane Rocco Siffredi in Supersex. Innamorati e felici, si godono il momento da batticuore e conquistano il centro della scena.