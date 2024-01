Luca Argentero porta per la prima volta i figli in montagna, Nina impara a sciare con il nonno maestro di sci: guarda

Cristina Marino con l’attore 45enne e i loro famigliari a Courmayeur

Si sono regalati una splendida settimana bianca. Luca Argentero porta per la prima volta i figli montagna e Nina impara a sciare con il nonno maestro di sci. Cristina Marino racconta tutto nelle sue storie. La 32enne è entusiasta e grata della vacanza: erano tre anni che non metteva piede sulle piste da sci. Sono nella bellissima Courmayeur.

“Volevo condividere questo momento di gioia - dice la Marino -Sono tipo tre anni che tra gravidanze e pandemie non sciavo. Sia io che Luca siamo dei grandissimi fan e oggi finalmente sciamo e sono davvero molto felice”. Sulle piste con loro c’è la primogenita, nata il 20 maggio 2020. Noè Roberto, venuto al mondo solo lo scorso 16 febbraio, rimane in hotel con la nonna materna, Carmela Marcozzi, pure lei in settimana bianca insieme a tutti loro.

Cristina mostra poi ‘nonno Arge’, così lo chiama. E’ Guido Argentero, padre dell’ex gieffino. L’uomo, con indosso la divisa da maestro di sci, insegna alla nipotina il popolarissimo sport. “Come avete visto nonno Guido, nonché papà di Luca, è maestro di sci. Omonimo Luca Argentero, zio di Luca, è maestro di sci. E il buon Argentero non è maestro di sci, ma è come se lo fosse - rivela l’attrice, modella e imprenditrice - Quindi immaginatevi la prima volta che ho sciato con Luca, l’ansia da prestazione. Poi facevo la splendida e dicevo: ‘Sono bravissima, sono sicuramente più brava di te’. E invece no, non ero più brava di lui, però credo sia stata un’arma vincente il fatto che fossi una donna di montagna, data la passione di Argentero per la montagna”.

“Comunque credo sia bellissimo che Nina abbia messo gli sci per la prima volta con il nonno - sottolinea ancora Cristina - Spero che questa passione venga tramandata anche ai nostri bimbi perché, devo dire, è un sport che ci piace tantissimo”.

Anche la Marino è una provetta sciatrice. In vacanza con loro c'è pure la mamma di Cristina, Carmela, che si prende cura del secondogenito della coppia, Noè Roberto, che ha solo 11 mesi.

Luca, con lei in cabinovia, commenta: “Sei la donna che conosco che scia meglio”. E aggiunge ironico: “A parte le maestre di sci, ovviamente”. Lo sottolinea col sorriso. I due si fanno vedere pure in un selfie insieme e poi mentre scendono in pista: sono davvero bravi, hanno uno stile impeccabile.