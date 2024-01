Vittoria di Savoia, primogenita 20enne di Emanuele Filiberto di Savoia, bellissima alle sfilate di Parigi con mamma Clotilde: guarda

Posa davanti ai fotografi insieme all’attrice 54enne, non c’è il papà, il principe 51enne

Vittoria di Savoia arriva con la mamma da Dior. La primogenita 20enne di Emanuele Filiberto di Savoia, bellissima alle sfilate di Parigi con Clotilde Courau. Posa davanti ai fotografi insieme all’attrice 54enne, non c’è il papà, il principe 51enne, e neanche la sorella minore Luisa, 17 anni. Appassionata di moda, ormai la ragazza è una habituée dei défilé nella capitale di Francia.

Vittoria si concede ai flash nel front row vicina all’adorata mamma. Le due per i look hanno scelto il nero. La Coureau indossa un completo giacca e pantaloni dal taglio maschile. Semplice ed essenziale il capo è arricchito da una mini cintura in rado sulla giacca che le segna il punto vita.

Più ricercata e accattivante la figlia. La pronipote dell'ultimo re d'Italia Umberto II porta un pantalone ampio total black. Sopra ha una giacca doppio petto in pied de poule, avvitata e con maniche corte. Il capo ha uno scollo ampio, quasi a V. Tra le mani una handbag con chiusura con logo della maison. Make up appena accennato e tra i capelli, portato sciolti, un maxi cerchietto bombato con nastro chiuso su un lato.

Le due, regine di stile, attirano gli sguardi dei presenti e si prendono i riflettori. Vittoria, seguitissima sui social, è una modella e influencer con circa 90mila follower. Viaggia moltissimo tra Svizzera, dov’è nata, Italia, Principato di Monaco, Francia e Regno Unito, dove studia Storia dell’Arte e Scienze Politiche. Il padre in un’intervista al Corriere di Torino ha annunciato di voler abdicare in suo favore. Oggi è riconosciuta come principessa di Carignano e Marchesa d’Ivrea.