''Digerire mi affatica e forse ho paura di prendere peso'': Carla Bruni parla del fatto che mangia solo la sera e poi tira avanti a tisane

L’ex top model 56enne ha raccontato molto del suo privato in un’intervista a ‘Oggi’

Ha parlato dei suoi figli ma anche della sua italianità

Carla Bruni ha raccontato molto del suo privato in una nuova intervista rilasciata a ‘Oggi’.

L’ex top model, moglie dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, ha sottolineato più volte di essere e sentirsi italiana, nonostante abbia passato la maggior parte della sua vita in Francia.

La 56enne, uno dei simboli della bellezza italiana nel mondo, ha anche ammesso di mangiare poco perché ha una digestione difficile.

Quando le è stato chiesto se sia vero che mangia solo la sera e poi tira avanti a tisane, ha detto: “Digerire mi affatica. E forse sì, ho paura di prendere peso. Non lo so, non ci penso tanto”.

Si fa chiamare Carla o Carlà, con l’accento sull’ultima lettera? “Carla, sono italiana, io”.

Non solo per nascita: “No, italiana, col passaporto. Ho anche votato”.

Scherzosamente le è stato quindi fatto il “test decisivo”: nella carbonara si mette la panna, come fanno sempre in Francia? Ha replicato: “Certo che no. Qui non sanno mica fare la pasta, all’Eliseo come cuocere gli spaghetti lo spiegavo io”.

Raccontando di sua figlia Giulia, avuta proprio dal marito nel 2011 - ha anche un maschio Aurélien, nato da una precedente relazione nel 2001 – ha però svelato che i suoi eredi non parlano italiano.

Le è stato chiesto se la ragazza avrà il suo benestare se dovesse decidere di fare la modella: “Può fare quello che vuole. Sono una madre presente, ma gliel’ho detto, non giudico. Ogni tanto ho perfino paura di non trasmettere niente, i miei figli non sanno neanche l’italiano”.

La Bruni ha infine parlato anche del tumore al seno avuto quattro anni fa. Quando gliel’hanno detto ha provato “paura”: “Come sentire un proiettile che ti sfiora la testa, fiuuu: un millimetro più in qua e sei morta”.

Adesso come sta? “Era piccolissimo, ringrazio la mammografia annuale. Mi curo, faccio sport. E fumo la sigaretta elettronica, vede?”.