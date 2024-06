Tra Melissa Satta e Carlo Beretta baci al tramonto in Grecia: ecco le prime foto romantiche di coppia sul social

La 38enne e il 27enne sono legati da qualche mese, ma solo ora escono allo scoperto

Lui è erede dell’omonima azienda ed ex di Giulia De Lellis

Lei esce dalla relazione col tennista Matteo Berrettini

Melissa Satta e Carlo Beretta non solo non si nascondono più, ma hanno anche iniziato a condividere romantiche foto di coppia sul social.

O meglio, è stata l’ex velina di origini sarde a pubblicare poco fa su Instagram nuove immagini della loro bellissima vacanza in Grecia. Più precisamente sull’isola di Idra.

La 38enne, che frequenta da qualche mese l’ex fidanzato di Giulia De Lellis, ha postato sulla piattaforma social un carosello di scatti tra cui alcuni che la ritraggono con l’erede dell’omonima azienda.

Melissa Satta, 38 anni, e Carlo Beretta, 27, in vacanza insieme in Grecia: i due sono una coppia

In una foto i due sono insieme in costume su due tavole da surf, si guardano mentre prendono il sole tra le acque cristalline del Mediterraneo.

In un’altra sono invece abbracciati al tramonto. Questa è senza dubbio un’immagine molto romantica: mentre il sole sta per scomparire dietro l’orizzonte Melly si avvicina al suo compagno 27enne per dargli un bacio.

E’ appena la seconda volta da quando i due sono insieme che si espongono sui social. Era già accaduto qualche giorno fa, ma con un’immagine che non mostrava lo stesso affiatamento di queste ultime.

Una romantica foto della coppia abbracciata al tramonto mentre sta per scambiarsi un romantico bacio

Nelle scorse settimane Melissa aveva spiegato perché preferisce legarsi a uomini che sono in qualche modo famosi o abituati alle luci della ribalta.

Ospite del podcast ‘Mamma Dilettante’, la Satta, che ha un figlio di 10 anni, Maddox, con l’ex marito Kevin Prince Boateng, aveva parlato della difficoltà di incontrare il ‘principe azzurro’.

“Soprattutto quando noi donne siamo così indipendenti sul lavoro... Spaventa molto secondo me. Tutti dicono: 'Chi è che non vorrebbe mai stare con Melissa Satta?’. Nessuno! Ma io li capisco!”, aveva detto.

Melissa Durante la vacanza in Grecia

Anche Carlo ha condiviso nelle Stories il post della fidanzata

“Mi chiedono perché sto sempre con persone esposte? Perché un ragazzo normale non capisce il nostro mondo ed è giusto così. Non è facile essere sempre sui giornali ed essere giudicato, criticato... Non piace a tutti e quindi è difficile poter stare con un ragazzo che fa un lavoro normale”, aveva aggiunto.