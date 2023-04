Diletta Leotta e Loris Karius festeggiano Pasqua in Sicilia e svelano di che colore sarà il fiocco: foto

La 31enne e il compagno, in attesa del loro primo figlio insieme, sono volati al caldo

Durante i festeggiamenti di Pasqua con la famiglia di lei, hanno svelato se avranno un maschietto o una femminuccia

Diletta Leotta e Loris Karius hanno festeggiato la Pasqua in Sicilia. La conduttrice 31enne e il calciatore 29enne sono volati al caldo e stanno trascorrendo qualche giorno in compagnia della famiglia di lei. I due sono in dolce attesa del loro primo figlio insieme e sono felicissimi. Durante le celebrazioni pasquali hanno anche rivelato via social se la cicogna gli porterà un fiocco blu o uno rosa. Avranno una femminuccia.

Diletta Leotta, 31 anni, e Loris Karius, 29, in Sicilia insieme per Pasqua: qui hanno rivelato di aspettare una bambina

In una clip condivisa su Instagram da Diletta si vede una sua parente con una torta in mano. La donna rivolgendosi ai bambini presenti dice: “Per la cuginetta che sta arrivando”. La bionda originaria di Catania accanto ad una serie di foto della giornata aggiunge: “Soprese di Pasqua”. In altri scatti si mostra in costume sotto il sole del Mediterraneo.

Diletta e Loris in Sicilia con la famiglia di lei

La torta dedicata alla cicogna in arrivo

Diletta e Loris sono una coppia solo da pochi mesi. Questo ha fatto alzare qualche sopracciglio. Ma loro sembrano davvero certi dell’amore che li unisce. Recentemente il settimanale ‘Chi’ ha fatto sapere che la gravidanza sarebbe intorno al quarto mese. La bimba dovrebbe quindi venire al mondo il prossimo autunno.

Diletta e Loris in costume in Sicilia durante la Pasqua

Diletta mostra la pancia in costume

Attualmente la coppia vive in città diverse: Diletta infatti è ormai da anni milanese, mentre Loris, tedesco, attualmente gioca nel campionato inglese. Chissà se in vista della nascita della bambina decideranno di stabilirsi insieme da qualche parte.