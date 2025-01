Diletta Leotta e Loris Karius sulla neve austriaca con la figlia Aria

La giornalista sportiva ha passato il Capodanno in Austria

Altro che crisi con Loris: il calciatore è felice insieme alle sue donne

Diletta Leotta è sulla neve. La conduttrice 33enne ha trascorso il Capodanno in Austria con il marito, il calciatore tedesco Loris Karius e la figlia Aria. Ecco la loro bellissima cartolina dalla montagna.

Capodanno in Austria per Diletta Leotta e Loris Karius

La coppia è a Kitzbühel, un comune austriaco nel distretto di Kitzbühel, in Tirolo. Aria è felice sulla neve e papà Loris si diverte a trainarla nello slittino. Bellissima in total white la conduttrice si gode la neve con la sua famiglia. 'Il modo migliore per iniziare il 2025' scrive Diletta accanto alla foto mentre scia. La coppia sposata dal giugno 2024 appare felice insieme alla loro piccola: ''Aria è il dono più bello che la vita potesse farmi", aveva raccontato Diletta Leotta in una recente intervista a Verissimo.

Diletta Leotta felice con Aria

"Sono contenta del legame che hanno Aria e Loris. Nel periodo in cui sono stata fuori per registrare La Talpa, c'è sempre stato Loris con Aria, l'ha portata anche in Germania con lui" aveva aggiunto Diletta.