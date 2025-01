Guendalina Tavassi compie 39 anni e festeggia con il compagno e i figli: sulla torta però c'è il numero 29

L'ex gieffina è nata il 1 gennaio e come ogni anno festeggia in famiglia

Quest'anno sulla torta trionfa il numero 29 e delle scritte divertenti

Guendalina Tavassi festeggia il suo compleanno vicino Roma. L'ex gieffina il 1 gennaio ha compiuto 39 anni, ma in tutte le foto e sulla rotta compare il numero 29. La showgirl ha organizzato un pranzo fuori Roma a Penna in Teverina con il compagno Federico Perna e i figli.

Guendalina Tavassi festeggia l suo compleanno

Look elegante in nero per la festeggiata che posa insieme al compagno. Federico le ha dedicato parole dolcissime: ''Una persona unica come te, non poteva non nascere il primo giorno dell’anno, per questo 2025 ti auguro e ci auguro un anno pieno di gioia, felicità, fortuna, soldi e soprattutto tanto amore l’unica cosa che non ci è mai mancata, ricordati che ti ho portato indietro nel tempo e questo lo dimostrano le tue torte ogni anno 🙂 A noi e ad una vita insieme come sognamo ogni giorno. Buon anno e Buon Compleanno Cuore Mio. Sei unica.

TI AMOOOOOOOO :)''.

L'ex gieffina brinda con le sue amiche

Guenda ha compiuto 39 anni

Due le torte per la festeggiata, ma il numero è sbagliato

A togliere 10 anni alla showgirl è stato il fidanzato Federico

Sulla torta di Guendalina c'è il numero 29 e la scritta 'Hacker non mi avrete mai'' in riferimento alla recente sottrazione del profilo Insagram. Tante risate, come nello stile di Guenda, ma anche lacrime di commozione quando i figli Chloe e Salvatore, nati dal matrimonio con Umberto D'Aponte hanno cantato per lei il brano di Arisa 'Canta Ancora'. La canzone recita: ''Con una mano solleverei le pene che tu hai e ti proteggerei per sempre perché senza di te non sono niente. Perché a me basta che tu sia qui accanto a me, tu che mi hai dato tutto, tu che sei quella parte di me che si unisce al cielo''.