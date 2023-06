Diletta Leotta in giro per Milano con pancione esplosivo e look total pink: foto

La 31enne all’ottavo mese di gravidanza continua a lavorare ogni giorno in radio

All’uscita passeggia in strada con l’abitino rosa ed è uno splendore

Diletta Leotta a Milano, dopo la mattinata trascorsa al lavoro in radio, al timone insieme a Daniele Battaglia di Take Away, ai microfoni di Radio 105, scende in strada e passeggia per il centro. La conduttrice 31enne è splendida col pancione sempre più esplosivo e il look total pink. Indossa con disinvoltura l’abitino rosa che mette in mostra le sue forme da mamma: è quasi un regalo alla figlia che partorirà a metà agosto prossimo. Desidera ardentemente conoscere la sua bimba, così come pure il papà, Loris Karius, calciatore 30enne.

Tutti la osservano, i fotografi la seguono. Diletta attira gli sguardi e non solo mentre cammina. Sul social i follower aumentano vertiginosamente. Peccato che anche gli hater non le manchino: molti di loro sono donne. La siciliana non se lo spiega. A Grazia confessa: “Ho sempre avuto tante amiche, sono circondata da tre sorelle (e un solo fratello), ho una mamma siciliana molto presente, sette nipotine, aspetto una bimba e anche mio fratello, che ha 14 anni più di me, aspetta una bimba dalla sua compagna. Ho sempre vissuto in un universo femminile”.

Diletta partorirà a Milano, la città dove vive. Non ha ancora scelto il nome della sua bambina, vuole prima vederla. Lei e Loris sono indecisi tra Ofelia, Rose e Bella. “Mi piacerebbe crescesse forte e indipendente, capace di pensare con la propria testa, ma soprattutto vorrei che imparasse il valore della solidarietà tra donne. In un mondo spesso troppo maschile, è una risorsa preziosa che va coltivata tutta la vita”, precisa.

Vuole subito tornare al lavoro dopo il parto, quando prenderà il via il campionato. “Per fortuna ho mia madre che verrà ad aiutarmi, e nello stesso periodo nascerà anche la primogenita di mio fratello, che abita sotto di me, nello stesso palazzo, e insomma ricreeremo a Milano, tra i grattacieli di Porta Nuova, il nucleo di una grande famiglia siciliana”, chiarisce fiera dei suoi affetti più cari.