La modella e attrice 45enne sposata con Luis Garrel e madre di quattro figli lo rivela

L’ex di Stefano Accorsi confessa: “Sono attratta dal lato femminile degli uomini”

Laetitia Casta, modella e attrice, sposata con Luis Garrel, madre di quattro figli, si racconta. Al Corriere della Sera confessa: “Ho scoperto la sessualità con una ragazza”. L’ex compagna di Stefano Accorsi, da cui ha avuto Orlando, nato il 21 settembre 2006, e Athena, nata il 29 agosto 2009, rivela anche: “Sono attratta dal lato femminile degli uomini”.

''Ho scoperto la sessualità con una ragazza'': il racconto di Laetitia Casta

Ama da sempre indossare abiti maschili, a riguardo Laetitia spiega: “Trovo che lo smoking sia sexy. Mia madre mi voleva sempre carina, io allora per ribellarmi mettevo i pantaloni sotto la gonna. Una persona è complessa. Non mi sono mai innamorata di una donna, ma la scoperta della sessualità è avvenuta con una ragazza. Fu come quando si gioca al dottore e all’infermiera. Oggi c’è una nuova generazione più profonda e libera. Si ama l’anima, non il fatto di essere uomo o donna”.

Poi sui figli, oltre ai due con Stefano è mamma di Sahteene, avuta con il fotografo Stéphane Sednaoui e dell’ultimogenito Azel, messo al mondo con Garrel, l’artista spiega: “Il più grande ha 22 anni ed è andato a vivere da solo a Milano, il più piccolo ne ha 2. La gente lo legge sulle riviste e mi chiede, ma come fai a lavorare e avere quattro figli? Mi guardano come un marziano. Io rispondo, perché non fate la stessa domanda agli uomini? Vuole sapere che madre sono? Una donna libera e i miei bambini lo vedono ogni giorno. Mi fa orrore lo stereotipo della madre perfetta, i cliché: io sono attratta dal lato femminile degli uomini”. Quando le si domanda quale sia quello del marito, ironica replica: “Ah, questo dovete chiederlo a lui”.