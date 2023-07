Gli dicono che è ''dimagrito e invecchiato'', Goffredo Cerza, compagno di Aurora Ramazzotti, risponde mostrandosi così

Il 27enne, padre di Cesare, ha ancora i postumi di una costola incrinata

Goffredo Cerza non ci sta. A chi gli scrive che da quando è padre sembra “dimagrito e invecchiato”, il compagno di Aurora Ramazzotti replica a modo suo: mostra il fisico scolpito, tonico e tutto muscoli, e fa i piegamenti da ‘guascone’. Non ha problemi a farsi vedere davanti all’obiettivo dello smarphone mentre si diletta con numerose flessioni.

L’ingegnere 27enne si sta riprendendo da un doloroso infortunio. Per questo ha ancora un po’ di problemi durante il work out. Ma non si sente né eccessivamente dimagrito, né soprattutto invecchiato: è felicissimo di essere il padre di Cesare, che ha appena compiuto 4 mesi, e ama follemente Aurora.

Nelle sue storie Cerza spiega: “Un mese fa circa mi si è incrinata un’altra volta una costola”. E’ successo mentre ‘combatteva’ in palestra con il suo istruttore, Iron Dojo, che pratica il karate kyokushinkai tanto caro a Michelle Hunziker e all’ex marito Eros Ramazzotti, i suoi suoceri. Goffredo aggiunge: “Ancora fa un po’ male”. Ma questo non gli impedisce di ribattere al suo detrattore.

Il ragazzo romano fa i piegamenti prima con due mani, poi con una sola. Guarda dritto in camera e zittisce chi maligna sul suo aspetto e quanto sia effettivamente in forma. Mette il punto alla questione così, senza far polemica.