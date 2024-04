''Disapprovo in toto, sono preoccupata per la sua vista'': Drusilla Gucci rompe il silenzio sulla pericolosa operazione estetica del fidanzato Chiofalo

La 30enne ha parlato per la prima volta del cambio del colore degli occhi di Francesco

Il personal trainer 34enne lunedì scorso si è sottoposto alla cheratopigmentazione

Si tratta di un intervento pericoloso, che potenzialmente può portare a cecità

Drusilla Gucci ha rotto il silenzio sulla delicatissima operazione di chirurgia estetica a cui si è sottoposto il fidanzato Francesco Chiofalo.

Il personal trainer 34enne lunedì scorso è andato sotto ai ferri per cambiare colore degli occhi. E’ nato con l’irida color nocciola, ma avrebbe sempre voluto averla chiara.

La cheratopigmentazione, questo il nome dell’intervento per modificare il colore, è però secondo molti esperti pericolosa e può portare ad effetti collaterali che possono arrivare a comprendere la cecità.

Chiofalo prima di entrare in sala operatoria aveva spiegato di essere consapevole della pericolosità dell’intervento, che ha definito “il più pericoloso al mondo nel campo della chirurgia estetica”. Ha comunque deciso di procedere col trattamento in una clinica romana.

Drusilla Gucci, 30 anni, con Francesco Chiofalo, 34: è preoccupata per lui dopo che ha fatto un'operazione per cambiare colore agli occhi

Dal giorno dell’operazione si è chiuso nel silenzio, ma adesso la sua fidanzata toscana 30enne ha commentato via social il fatto.

Drusilla Gucci ha fatto sapere non solo di essere stata sempre contraria all’operazione, ma anche di essere attualmente preoccupata per la salute fisica e mentale del suo compagno.

In una Instagram Story ha spiegato: “Volevo ignorare la questione, ma mi state tempestando di domande su Francesco e sulla sua decisione di cambiare colore agli occhi”.

“Chi mi conosce sa come la penso su certe cose, ma ci tengo ad essere chiara con tutti. Mi dissocio totalmente. Disapprovo in toto. Sono stata contraria da subito e la sua scelta ha provocato l'ennesima pesante discussione”, ha aggiunto.

“Non per infierire, lo stanno già facendo tutti, ma trovo stupido sottomettersi di propria volontà e per puro vezzo ad un'operazione chirurgica pericolosa. Per non parlare del fatto che essere così ossessionati dal proprio aspetto fisico è lontano mille chilometri dal mio modo di pensare e non ci vedo niente di sano”, ha continuato

“Preferisco non approfondire ulteriormente la questione, sono stata sufficientemente chiara. Intenda chi vuole intendere”, ha sottolineato.

“In ogni caso sono seriamente preoccupata per lui, sia per la riuscita dell'operazione sia per la sua vista. Per non parlare dell'aspetto psicologico della faccenda”, ha concluso.