Ecco la lista completa dei 30 invitati al funerale di Filippo

A causa delle restrizioni per il Coronavirus, che in realtà continua a spaventare moltissimo il Regno Unito, soprattutto a causa delle varianti (a Londra sono stati identificati negli ultimi giorni molti casi di variante Sudafricana, che “buca il vaccino”, e anche alcuni di variante Indiana), il funerale del Principe Filippo sarà off-limits per tantissimi che invece avrebbero sperato di poter partecipare.

La Regina Elisabetta ha dovuto ridurre all’osso la lista degli invitati. Ha preso scelte difficili e ha lasciato "fuori" moltissime persone. Ci saranno quindi quasi esclusivamente i parenti. Figli, nipoti con consorti, e anche familiari più distanti arrivati dalla Germania. Filippo ha infatti origini tedesche, nonostante le sue radici dopo la seconda guerra mondiale siano state in qualche modo occultate per il sentimento anti-teutonico che si era sviluppato in Inghilterra. Ma vediamo chi sarà tra i 30 “fortunati” che hanno ricevuto l’invito da parte di Buckingham Palace.

Ecco la lista completa:



1. La Regina

2. Il Principe Carlo

3. Camilla, moglie di Carlo

4. Il Principe William

5. Kate Middleton, moglie di William

6. Il Principe Harry

7. Il Principe Andrea, secondogenito di Elisabetta e Filippo

8. La Principessa Beatrice, figlia di Andrea



9. Edoardo Mapelli Mozzi, marito di Beatrice



10. La Principessa Eugenia, figlia di Andrea



11. Jack Brooksbank, marito di Eugenia



12. Il Principe Edoardo, ultimogenito di Elisabetta e Filippo



13. Sophie, moglie di Edoardo



14. Lady Louise Windsor, figlia di Edoardo e Sophie



15. Visconte Severn, figlio di Edoardo e Sophie



16. La Principessa Anna, unica figlia femmina di Elisabetta e Filippo



17. Vice Ammiraglio Sir Timothy Laurence, secondo marito di Anna



18. Peter Phillips, figlio di Anna



19. Zara Phillips, figlia di Anna



20. Mike Tindall, marito di Zara Phillips



21. David Albert Charles Armstrong-Jone, figlio della defunta Principessa Margaret, sorella della Regina



22. Lady Sarah Chatto, figlia della defunta Margaret



23. Daniel Chatto, marito di Sarah



24. Il Duca of Gloucester, cugino di Elisabetta



25. Duca del Kent, cugino di Elisabetta



26. Principessa Alexandra, cugina di Elisabetta



27. Bernhard, Principe ereditario di Baden, bisnipote tedesco di Filippo



28. Principe Donatus di Hesse, bisnipote tedesco di Filippo

29. Principe Philipp di Hohenlohe-Langenburg, bisnipote tedesco di Filippo



30. Contessa Mountbatten di Burma, moglie del nipote di Conte Mountbatten a cui Filippo era legatissimo

Scritto da: la Redazione il 16/4/2021.