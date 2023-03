Il GF Vip cambia registro e adotta la linea dura, tra lo sconcerto dei vipponi e del pubblico

Antonella Fiordelisi piange devastata: “E’ tutta colpa mia”

La reprimenda di lunedì scorso non ha avuto l’effetto sperato. Il GF Vip cambia registro dopo quasi 6 mesi, a un passo dalla finale, e adotta la linea dura. Edoardo Donnamaria viene cacciato dal reality, bandito anche dallo studio. La decisione drastica di Signorini arriva a causa della virata netta del reality show imposta da Mediaset.

Edoardo Donnamaria cacciato dal GF Vip: bandito anche dallo studio, ecco il motivo della decisione drastica di Signorini

In tutto questo tempo i concorrenti hanno fatto il bello e cattivo tempo nella Casa: liti, atteggiamenti sopra le righe, parolacce. Non solo, nessuno dimentica le accuse di bullismo arrivate a inizio reality ai vipponi per il loro atteggiamento nei confronti di Marco Bellavia. Accuse che hanno portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini. La 30enne, però, nonostante la cacciata, è sempre stata presente in studio, è entrata più volte nella Casa. Ha continuato a essere protagonista per la simpatia che la legava ad Antonino Spinalbese e che molti, Alfonso compreso, si augurano diventi qualcosa di più. Tutto questo è cancellato, annullato, perché Edoardo, come spiega il conduttore stesso, dopo la squalifica non potrà più essere in studio. Per il romano tutto cambia.

Il 30enne viene squalificato per essere sbottato mentre preparava un panino ad Antonella Fiordelisi

Prima dell’espulsione di Donnamaria, arriva l’ammonizione per Edoardo Tavassi: colpa di essere esploso durante una partita a biliardo e aver rotto la stecca. Non è finita. Signorini convoca Edoardo in Mistery Room e lo bacchetta per l’atteggiamento avuto con Antonella Fiordelisi mentre le stava preparando un panino. La produzione non mostra il video, ma basta fare un giro sui social per vederlo, grazie ai fan.

La produzione non mostra il video durante la puntata, ma sui social i fan lo pubblicano

Il 30enne è sbottato con la 24enne, l’ha aggredita verbalmente usando termini che ora sono stati severamente vietati ai concorrenti, ritenuti atteggiamenti inaccettabili. “Mai avrei voluto che tu stasera alzassi quella mano - dice il conduttore al volto di Forum - Ne avevamo parlato: sono venuto personalmente un pomeriggio in Confessionale. Mi hai confessato di essere arrivato un po' al limite, ma purtroppo ieri pomeriggio hai alzato il tiro contro Antonella. Hai superato il limite che vi avevo imposto. Ti hanno richiamato più volte. Non avrei mai voluto vedere quella scena. Mi spieghi perché?”.

"Dopo quella chiacchierata con te mi sono controllato di più, ma in quel momento non era facile. Non avevo ricevuto da lei il riscontro che mi aspettavo, ero molto amareggiato”, replica Donnamaria.

Il ragazzo usa atteggiamenti inaccettabili, ora censurati dal reality dopo l'intervento dell'editore

Alfonso apre la busta che gli è stata portata e gli dice: “Sei ufficialmente squalificato". Edoardo è senza parole. “Mi dispiace - ammette - soprattutto per Antonella perché non se lo meritava”. I vipponi osservano la scena tra lo sconcerto generale.

Antonella piange disperata. E’ devastata. “E’ tutta colpa mia”, continua a ripetere tra le lacrime. “Non lo giustificare. Ognuno è responsabile delle proprie azioni - le sottolinea Alfonso vedendola così - Edoardo è una persona responsabile. Si è assunto ogni responsabilità di quanto è successo. Non darti colpe che non hai”. Poco dopo la coppia si saluta: non vogliono che la loro storia finisca qui. “Edo esce ma i Donnalisi restano”, sottolinea il presentatore.

La 24enne nella Casa piange devastata: "E' tutta colpa mia"

Più tardi, durante le nomination, Antonella, ancora incredula e angosciata per quanto accaduto, chiede ad Alfonso di poter parlare con Edoardo: è convinta sia in studio come era accaduto per la Lamborghini. Signorini la smentisce e smentisce anche tutto quel che è stato fatto nel reality prima della puntata ‘incriminata’. “Edoardo in studio non può venire per ovvie ragioni: perché è stato squalificato”, le fa sapere. Il pubblico sui social esplode. In molti chiedono che lo show si concluda qui. “Ridicoli!”, cinguettano rumorosi. Il GF Vip sembra davvero nel caos.