''Mia madre pensa sia una matta come un cavallo'': Edoardo Donnamaria rivela l'opinione dei genitori sulla fidanzata Antonella Fiordelisi

I Donnalisi, fuori dalla Casa del GF Vip, hanno già deciso di andare a convivere: “Probabilmente a Milano”

La 25enne e il 30enne non litigano più, lei: “Appena l’ho visto sono rinata”

I Donnalisi, coppia nata al GF Vip 7, ora, liberi dalle telecamere del reality show, a Chi raccontano il loro amore, nato a Cinecittà tra liti furibonde e accuse reciproche, ma che ora, nella vita reale, sembra essersi liberato da tutte quelle cose che li portavano a scontrarsi ferocemente nella Casa. Edoardo Donnamaria è felice e si racconta in un’intervista doppia insieme alla fidanzata Antonella Fiordelisi. Il 30enne rivela pure l’opinione dei genitori sulla ragazza. “Mia madre pensa sia matta come un cavallo”, sottolinea ridendo.

L’ex schermitrice 25enne e il volto di Forum non si sono messi insieme seguendo una strategia per durare di più al GF Vip. “C’era un sentimento forte”, assicura la coppia. L’amore continua, ma senza liti al momento. “Però devo dire una cosa: nel momento in cui esci da lì è come ripartire da zero, fuori è tutto nuovo, io non ho la sensazione di stare con lei da cinque mesi, è come se stessi con lei da tre giorni - ammette Edo - Avevo fatto i conti che tre mesi lì dentro, nella Casa, equivalgono fuori a una relazione di due anni con una ragazza con cui ti vedi tre o quattro volte a settimana. Quindi, ti conosci a memoria. Vero. Ma a livello di passione, di interesse, di confronto, una volta usciti si ricomincia daccapo, non dico nella fase del corteggiamento, ma di certo ho le farfalle nello stomaco”.

“Io appena l’ho visto sono rinata”, svela Antonella, che, rimasta sola nella Casa per un po’ ha sofferto la lontananza da Donnamaria e non ha fatto nulla per nasconderlo. Edoardo confida: “Sa che quando lei è uscita mi ha chiamato mio padre che voleva venire con me? Tanto che io gli ho detto: ‘Papà, guarda che è la fidanzata mia, mica la tua’”.

La 25enne e il 30enne a Salerno insieme alla mamma e al papà di Antonella, MIlva e Stefano

Non servono le presentazioni in famiglia: i genitori di entrambi ormai conoscono benissimo sia Antonella che Edoardo. “I miei sono felicissimi, lo adorano, oddio, avrei preferito che non si mettessero tanto in mezzo durante il mio percorso, mi dispiace di tanti interventi…”, spiega la Fiordelisi. “I miei? Pazzi di lei - le fa eco il fidanzato - Mamma dice: ‘Antonella è simpaticissima, matta come un cavallo, però è bella’. E papà pende dalle sue labbra. Anche perché dal vivo Antonella è più ragazza, la mia ragazza”.

I due sono al settimo cielo e hanno già deciso di andare a convivere. “Probabilmente a Milano”, rivelano al settimanale. Sul matrimonio e i figli Antonella chiarisce: “Ci siamo promessi, che per quanto stiamo bene…”. Ed Edoardo aggiunge: “Ieri sera mi faceva vedere con un’applicazione come verrebbe nostro figlio. E verrebbe bellissimo, speriamo bello come lei e per l’80% con la testa mia e per il 20% la testa sua, non per altro, perché è tanto matta”.