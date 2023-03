''Ha sentito odore di crisi ed è planata come un avvoltoio'': Drusilla Gucci contro Marialaura De Vitis dopo la paparazzata con Chiofalo

L’ex naufraga dell’Isola 28enne attacca Lenticchio che aveva sempre detto di esserle stato fedele

E’ una furia contro il 34enne e l’ex di Paolo Brosio 25enne: “Faceva anche l’amicona…”

Drusilla Gucci si scaglia contro Marialaura De Vitis dopo la paparazzata della 25enne col suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, con cui la 28enne si era presa una pausa a causa di un periodo di crisi. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi attacca Lenticchio che aveva sempre giurato di essere rimasto fedele. Cita l’articolo pubblicato sul nostro sito, Gossip.it, in cui ci sono nero su bianco le foto del romano avvinghiato all’ex di Paolo Brosio, e definisce il 34enne “ridicolo”. Poi la toscana ne ha pure per Marialaura: “Ha sentito odore di crisi ed è planata come un avvoltoio”, scrive.

La Gucci è una furia. Nelle sue storie pubblica alcuni pezzi di filmati in cui Chiofalo assicura di non averla tradita, dopo accuse reciproche sempre via social. “Vi ricordate questi video? - scrive ai follower - Godetevi la prossima storia”. Poi condivide l’immagine pubblicata su Gossip.it in cui ci sono Francesco e la De Vitis abbracciati e sorridenti e continua: “Peccato che poi trovi sulle pagine di gossip queste foto. Ridicolo. …Disse quello con la coscienza pulita”.

Drusilla, parlando di Marialaura, sottolinea: “E faceva anche l’amicona. Sono addirittura andata al suo compleanno, rendiamoci conto. Pazzesco, appena sentono odore di crisi planano come avvoltoi. Che bella solidarietà femminile, tratto che ho sempre apprezzato nel genere umano. Marialaura De Vitis congratulazioni”. L’ereditiera tagga la 25enne e aggiunge anche un’emoticon di mani che applaudono.

Poi invita chi è nella sua stessa situazione a non annullarsi per alcuno e resistere

La Gucci si fa vedere. “Buongiorno. Nei momenti brutti non fatevi annullare, nessuno deve avere questo potere”, scrive ancora. “Sto riflettendo che, probabilmente, nella mia situazione ci saranno anche tanti di voi, in crisi col proprio partner, che non sanno cosa fare. E’ dura - sottolinea - però voglio che passi un messaggio bello: dobbiamo resistere, non dobbiamo farci annullare dagli eventi. Non bisogna mai annullare se stessi per niente e nessuno. Noi siamo la nostra prima priorità e non c’è alcuno che si prenderà cura di noi come possiamo fare noi stessi. Quindi reagire e combattere, ci si prova”.