Ilary Blasi passeggia col nuovo fidanzato e la figlia Isabel: Bastian è ormai parte della famiglia, foto

La conduttrice e il compagno 36enne tengono per mano la bambina di 7 anni

La 41enne fa sempre più sul serio col tedesco che entra a far parte della sua quotidianità

Ilary Blasi è serena e felice. Chi l’ha sorpresa mentre passeggia col nuovo fidanzato e la figlia Isabel. La conduttrice e Bastian Muller a Roma portano la bimba di 7 anni al parco all’Eur: entrambi tengono per mano la piccola, premurosi. Il tedesco 36enne è ormai parte della famiglia della 41enne.

lary Blasi passeggia col nuovo fidanzato e la figlia Isabel: Bastian è ormai parte della famiglia

La presentatrice fa sul serio con l’imprenditore: in pochi mesi Bastian è riuscito a sconfiggere la sua riservatezza. La Blasi, diventata più social dopo la separazione da Francesco Totti, non nasconde affatto il sentimento che l’ha letteralmente travolta. Non solo. In pochissimo tempo Muller è entrato nel suo ‘clan’: ha conosciuto amici e parenti dell’ex Letterina. E’ soprattutto, stando a quel che raccontano le immagini pubblicate, entrato in sintonia con i tre figli di Ilary. Cristian, 17 anni, e Chanel, 15, l’hanno accettato senza problemi. Anche la piccola Isabel ha fatto lo stesso. Proprio come accaduto pure con la nuova compagna del padre, Noemi Bocchi.

La conduttrice e il compagno 36enne tengono per mano la bambina di 7 anni, terzogenita della 41enne e Totti

Bastian, stando a quanto racconta il settimanale, ha saputo anche rompere le riserve delle cuginette di Isabel. Nichi, una delle figlie di Silvia Blasi, è con i tre al parco per un pomeriggio spensierato. Muller fa sempre più la spola tra la Germania e Roma: è una presenza costante nella nuova vita di Ilary Blasi.