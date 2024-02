''Alle elementari era già bellissimo'': la sorella di Luca Argentero intervistata dal Corriere parla dell’attore

Francesca, 42 anni, vive a Torino e lavora come grafica e nel marketing

Al Corriere della Sera ha rilasciato un’intervista insieme al famoso fratellone

I due hanno anche scritto un libro per bambini a quattro mani

La sorella di Luca Argentero ha raccontato il suo famoso fratello dal suo punto di vista.

Francesca Argentero lavora nell’ambito della grafica e del marketing e ha rilasciato un’intervista insieme all’attore a ‘Il Corriere della Sera’.

I due oggi sono molto legati, anche se per qualche anno si erano persi, come ha spiegato il protagonista di ‘Doc’. Sono stati “attaccatissimi fino all’adolescenza, quando i tre anni di differenza sono diventati una voragine. Poi però dai miei 20 anni siamo ritornati a fare cose insieme”.

Luca Argentero, 45 anni, con la sorella Francesca, 42

Francesca ha aggiunto: “Devo a Luca tante mie prime volte. Il primo concerto, per esempio, quello dei Green Day, sul pit. Oppure la patente: mi faceva scuola guida sulla vecchia Uno bianca della nonna, che poi è diventata la mia auto”.

La 42enne che vive a Torino, dove sono nati entrambi, ha parlato dei pregi e dei difetti del divo di cinema e tv: “Luca è super buono e generoso, fin da piccolo. Ma è testardo, e ormai sta solo peggiorando: non ci provo neanche più a fargli cambiare idea”.

Parlando del carattere della sorella, il sex symbol 45enne ha invece raccontato: “Sono celeberrimi i bigliettini per Natale di Francesca, ci sorprendono sempre. Quest’anno ha disegnato me, Cristina e i nostri figli come la famiglia degli Incredibili e poi ci ha regalato quattro felpe di pile uguali. Però è umorale e non fa nessuno sforzo per mascherarlo”.

Francesca ha infine ammesso che praticamente da sempre le sue amiche le hanno chiesto di conoscere Luca: “Questa storia va avanti dalle elementari, lui era già bellissimo. Le mie compagne volevano sempre venire a studiare a casa”.

Adesso i fratelli Argentero hanno anche pubblicato insieme un libro per bambini. E’ infatti uscito “Stella Stellina. Una dolcissima avventura di Nina & Dudù”, edito da Mondadori, un’idea di Francesca per fare felici i nipotini, ovvero Nina Speranza, 3 anni, e Noé Roberto, nato lo scorso anno, figli di Luca e della moglie Cristina Marino.

Si tratta di una favola della buonanotte scritta a quattro mani e illustrata da Francesca.

Il contributo di Luca? “Ho due bambini piccoli e una certa pratica in tema di favole serali: i bambini non vogliono mai andare a dormire, anche quando crollano dal sonno. Con questa favola, invece, possono immaginare di iniziare una nuova avventura mentre sono a letto. Il grosso del lavoro, comunque, lo ha fatto Francesca: diciamo proprio il 98 per cento”.