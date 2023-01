Eleonora Daniele con la figlia Carlotta sulla neve: vacanza in montagna, foto

La conduttrice 46enne felice insieme alla sua piccola di 2 anni e 7 mesi

Eleonora Daniele cammina accanto alla sua amatissima bimba. Carlotta, la figlia di 2 anni e sette mesi, scopre il fascino intramontabile della neve. La conduttrice 46enne ha trascorso le festività in montagna insieme alla piccola e al marito Giulio Tassoni. Ad alta quota, tra passeggiate in centro ed escursioni, assapora il gusto dolce del relax in famiglia.

Eleonora è felice. Il programma che conduce su Rai Uno, Storie Italiane, continua a raccogliere ascolti record. A renderla ancora più gioiosa ci pensa Carlotta, con cui trascorre tutto il suo tempo libero, mamma attenta e premurosa. Anche in montagna rimane accanto alla piccola, nata il 25 maggio 2020, e la osserva mentre prende confidenza con il manto bianco che la circonda completamente.

La Daniele è piena di energie: il trascorrere del tempo non le pesa affatto, tutto merito della figlia, come rivelato tempo fa a Tv Sorrisi e Canzoni. “Più si va avanti più ci si aggrappa alla vita ed essere diventata mamma tardi mi ha dato uno sprint in più: mi sento ringiovanita. È una cosa psicologica, devi essere forte perché tua figlia è piccola e per starle accanto devi avere l’energia, anche fisica, e volerti bene, curarti, così il tuo corpo reagisce meglio”, ha spiegato.