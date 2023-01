La showgirl 45enne entusiasta di diventare nonna il prossimo aprile

“Mio nipote sarà il mio tesoro, è l’universo che mi ha regalato un maschietto”

Michelle Hunziker non riesce a credere che finalmente diventerà nonna il prossimo aprile. A Chi confessa che se la sua figlia primogenita Aurora Ramazzotti a 26 anni avrà un figlio è anche merito suo e del forte legame che da sempre le lega.

Michelle Hunziker: ''Se Aurora avrà un figlio è anche merito mio''

“Penso che sia anche per questo che lei si è ‘abbandonata’ a fare un figlio così giovane perché comunque lei ha mille progetti, mille obiettivi, ha un ragazzo splendido accanto, loro due si amano tantissimo… Ma sapere che hai una mamma vicino e che se hai bisogno di fare qualcosa c'è sempre qualcuno che ti tiene il bebè, ti mette in una condizione di tale tranquillità che ti permette di procreare presto; se potete fatelo, non c'è niente di più bello. E non c'è niente di più creativo, quando fai un bambino batti anche Michelangelo!”, sottolinea.

La svizzera sul social salutando il nuovo anno ha scritto: “Quante volte ho detto si quando volevo dire no…quante volte ho detto no mentre volevo dire si…l’equilibrio da trovare per dare a se stessi la giusta attenzione richiede una grande dedizione e attenzione….un percorso. Beato chi ci arriva prima di me. Bisogna meticolosamente destrutturare tutte le abitudini viziose al 'senso di colpa' all’accudimento ossessivo verso gli altri, fare sempre la cosa 'giusta' per non disattendere le aspettative di chi ti sta accanto… D’ora in poi l’obiettivo è di stare nella verità di ciò che sento…sempre con garbo e rispetto verso il prossimo, ma nella assoluta verità. Chi ti ama comprende molto bene la necessità di spazio per recuperare energia e lo rispetta. Chi non lo comprende, magari lo farà dopo aver visto il tuo esempio…ecco l’obbiettivo nel profondo del mio 2023. Energia grinta e tanti obbiettivi nuovi per il 2023!”.

La showgirl 45enne entusiasta di diventare nonna il prossimo aprile

Al giornale Michelle spiega: “E’ un pensiero che ho fatto perché poi su Instagram mi piace buttare giù qualcosa che sento nel profondo. E’ che ci sono arrivata tardi, ma non è facile arrivarci, è difficile il percorso, noi siamo della generazione che deve sempre pensare prima agli altri, accomodiamo tutti perché sennò non è educato. Tutte queste sovrastrutture hanno fatto sì che alla fine non esistiamo. Non è egoismo, è rendersi conto che, alla fine, fra un secondo ti può cadere una tegola in testa, allora io voglio vivere a pieni polmoni”.

La Hunziker aggiunge: “Sì, lo dirò a mio nipote, lui sarà il mio tesoro, è l’universo che mi ha regalato un maschietto dopo tutti questi anni che l’ho tanto desiderato. E non poteva essere più bella di così questa avventura che stiamo vivendo, che arriva da mia figlia. Ogni volta che ci penso mi emoziono, questa gravidanza che sta vivendo Aurora è come se la stessi vivendo io. Siamo talmente in simbiosi noi due... E’ qualcosa che a parole non si può spiegare”.

Sarà una nonna giovanissima e con una forma fisica perfetta. "Ci si lavora sempre", ammette la 45enne

Lei sarà una nonna super in forma: “Che vuole, la forza della gravità incombe e la natura non ti regala niente, quindi ci si lavora sempre. Mia mamma, che ha 80 anni, mi fa sempre ridere, dice spesso con il suo accento tedesco: ‘Porca vacca, ora che potrei fare tutto, non posso mangiare niente che mi fa male tutto’. La vita è sfidante, per non dire altro”.

Sul momento che vive rivela: “Quello che posso dirle è che sono in un momento di grande libertà emotiva e personale, vivo ogni giornata con gratitudine, sono molto contenta del mio lavoro, delle mie figlie, della mia vita in generale, della mia grande famiglia patchwork. Ci si lavora sempre e bisogna avere pazienza, ma io cerco l’armonia, sono passata dalla perfezione che mi veniva richiesta all’armonia che veramente voglio”.