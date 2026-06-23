''Siete ossessionati'': Elettra Lamborghini sbotta nelle Storie contro chi la critica e le dà dell’'anoressica'

- “Per il tour mi sono allenata 3 mesi prima”, svela, ha messo su un chilo e mezzo di muscoli
- “Ma guardate il vostro fisico, che, come minimo, vi farete schifo! Io invece mi sono sempre piaciuta”
Elettra Lamborghini sul social, nelle sue Storie, sbotta contro chi la critica e le dà dell’'anoressica'. E: è tonica e longilinea. Non si sta. La 32enne tuona: “Siete ossessionati!". Svela che per il tour si è allenata 3 mesi prima e ha messo su un chilo e mezzo in più di muscoli.
La cantante si mostra e precisa: “Per il tour mi sono allenata 3 mesi prima, abiti ovviamente diversi per l’occasione”. Ha preso un chilo e mezzo e si sente bene: è tonica e longilinea. “Siete ossessionati, ve lo dico io! Ma guardate il vostro fisico che, come minimo, vi farete schifo! Io, invece, mi sono sempre piaciuta, in tutti i miei difetti. E, soprattutto, ci ho lavorato su”, sottolinea.
Elettra chiede di smetterla con foto che, tra l’altro, sono ‘fake’: “Chi è venuto al concerto ha visto che sono normalissima”. Regala ai maligni il titolo di “peracottari ossessionati”. Una follower le scrive: "Eri molto bella prima con tutta quella bella carnuzza”. Lei ribatte: “Io sono bella uguale, dentro! La bellezza non si misura in base ai chili. E se fossi malata? E se non riuscissi a prendere peso o viceversa? Sarei una brutta persona, sarei una mer*a? La dovete smettere di essere ossessionati”.
La Lamborghini lo ripete anche in un video in cui è in reggiseno e slip davanti allo specchio: “Voi siete ossessionati dai corpi delle altre persone. Posso sembrarvi anoressica io?! Il mio cu*o è ancora lì, non se ne va da nessuna parte. Io boh, curatevi, siete veramente ossessionati”.