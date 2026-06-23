“Per il tour mi sono allenata 3 mesi prima”, svela, ha messo su un chilo e mezzo di muscoli

“Ma guardate il vostro fisico, che, come minimo, vi farete schifo! Io invece mi sono sempre piaciuta”

Elettra Lamborghini sul social, nelle sue Storie, sbotta contro chi la critica e le dà dell’'anoressica'. E: è tonica e longilinea. Non si sta. La 32enne tuona: “Siete ossessionati!". Svela che per il tour si è allenata 3 mesi prima e ha messo su un chilo e mezzo in più di muscoli.

''Siete ossessionati'': Elettra Lamborghini sbotta nelle Storie contro chi la critica e le dà dell’'anoressica'

La cantante si mostra e precisa: “Per il tour mi sono allenata 3 mesi prima, abiti ovviamente diversi per l’occasione”. Ha preso un chilo e mezzo e si sente bene: è tonica e longilinea. “Siete ossessionati, ve lo dico io! Ma guardate il vostro fisico che, come minimo, vi farete schifo! Io, invece, mi sono sempre piaciuta, in tutti i miei difetti. E, soprattutto, ci ho lavorato su”, sottolinea.

La 32enne risponde per le rime ai maligni

Elettra chiede di smetterla con foto che, tra l’altro, sono ‘fake’: “Chi è venuto al concerto ha visto che sono normalissima”. Regala ai maligni il titolo di “peracottari ossessionati”. Una follower le scrive: "Eri molto bella prima con tutta quella bella carnuzza”. Lei ribatte: “Io sono bella uguale, dentro! La bellezza non si misura in base ai chili. E se fossi malata? E se non riuscissi a prendere peso o viceversa? Sarei una brutta persona, sarei una mer*a? La dovete smettere di essere ossessionati”.

“Ma guardate il vostro fisico, che, come minimo, vi farete schifo! Io invece mi sono sempre piaciuta”, sottolinea la cantante

La Lamborghini lo ripete anche in un video in cui è in reggiseno e slip davanti allo specchio: “Voi siete ossessionati dai corpi delle altre persone. Posso sembrarvi anoressica io?! Il mio cu*o è ancora lì, non se ne va da nessuna parte. Io boh, curatevi, siete veramente ossessionati”.