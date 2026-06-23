Il docureality prenderà il via domani, mercoledì 24 giugno: “Contento sia diventato un evento tanto atteso”

Il 49enne è ormai un 'consigliere sentimentale' doc, ma chiarisce: “Quando si tratta di me forse no”

Tutti lo aspettano con grande curiosità, domani, mercoledì 24 giugno, ogni cosa inizierà a essere svelata in prima serata su Canale 5. Filippo Bisciglia posa sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni con le sette coppie protagoniste di Temptation Island. Al settimanale confessa: “Quest’anno mi sono commosso più delle altre volte, preparate i fazzoletti!”.

''Preparate i fazzoletti!'': Filippo Bisciglia posa in copertina con le sette coppie protagoniste di Temptation Island

“Sono contento che sia diventato un evento tanto atteso”, spiega Bisciglia. Lui ormai è diventato un ‘consigliere sentimentale’ doc, ma chiarisce: “Quando si tratta di me forse no. Probabilmente quello che consigli agli altri è ciò che vorrei sentirmi dire. Anche quando li sprono a fare meglio. Io però non riesco a darmi tutta questa forza, sono del Cancro, non ce lo scordiamo. Mi salva l’ascendente Leone”.

Temptation è girato, come nella scorsa edizione, al Calandrusa Beach Resort in Calabria. Se si domanda al conduttore 49enne, attualmente single, di svelare qualcosa, replica: “Ci si commuoverà tanto. Anch’io ho pianto più del solito per quello che è successo, per come venivano dette le cose e si percepiva amore. Una novità di quest’anno è che il ragazzo più grande ha 32 anni, quindi sono tutti giovani”.

Metteranno in gioco il loro amore Sara e Gabriele, entrambi 25 anni, fidanzati da 6 anni e mezzo, da due convivono a Chiasso, in Svizzera; Danilo e Francesca, 31 e 25 anni, fidanzati da 4 anni, lei vive in provincia di Napoli, lui in provincia di Roma. E ancora, ci saranno Sabrina e Giovanni, 23 e 31 anni, di Catania, fidanzati da 6 anni; Andrea e Iris, 32 e 23 anni, fidanzati da 3 anni, entrambi di Taranto; Bernadette e Diamante, 30 e 31 anni, fidanzati da 16 anni, vivono in provincia di Caserta; Cristian e Soraya, 28 e 23 anni, fidanzati da 1 anno e 8 mesi, romani. La settima coppia è formata da Alessandro e Rosario, 26 e 31 anni, fidanzati da 2 anni e 8 mesi, convivono a Napoli.

Bisciglia confessa che è difficile rimanere neutrale nei falò: “E’ dura non piangere quando li vedo in lacrime. Li vorrei abbracciare tutti e spesso lo faccio, mi viene spontaneo. I sentimenti sono all’ordine del giorno a Temptation”