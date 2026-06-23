''L’amore non è una cosa che si può imparare'': Fabio Fulco e Veronica Papa festeggiano il battesimo del secondogenito Giovanni Paolo, foto

L’attore 55enne e la moglie, classe 1995, raggianti insieme alla loro primogenita Agnes, quasi 5 anni

Lui sceglie un completo scuro con camicia celeste sotto, lei in completo pantalone con gilet azzurro cielo

Una giornata speciale, vissuta tra emozione, sorrisi e tanto amore. Fabio Fulco e Veronica Papa hanno celebrato il battesimo del loro secondogenito, Giovanni Paolo, condividendo sui social alcuni scatti della cerimonia e dei festeggiamenti. Il bambino è venuto alla luce lo scorso 10 novembre.

''L’amore non è una cosa che si può imparare'': Fabio Fulco e Veronica Papa festeggiano il battesimo del secondogenito Giovanni Paolo

L'attore, 55 anni, e la moglie, nata nel 1995, sono raggianti insieme ai loro due bambini: il piccolo protagonista della giornata e la primogenita Agnes, che si avvicina ormai ai cinque anni, che compirà il prossimo 27 giugno. A corredo delle foto, Veronica scrive: “L'Amore non è una cosa che si può insegnare, ma è la cosa più importante da imparare”.

Durante la cerimonia religiosa, celebrata in chiesa in un'atmosfera raccolta e commovente, la coppia non ha nascosto l'emozione. Veronica, elegantissima, ha indossato un completo pantalone azzurro cielo impreziosito da una giacca coordinata. Fabio ha invece scelto un raffinato completo scuro abbinato a una camicia celeste.

L’attore 55enne e la moglie, classe 1995, raggianti insieme alla loro primogenita Agnes, quasi 5 anni

Dopo il rito, parenti e amici si sono ritrovati per un ricevimento curato nei minimi dettagli. L'allestimento era dominato da delicate tonalità celesti e bianche, con palloncini e gli immancabili teneri orsetti decorativi. Fabio Veronica e il piccolo hanno posato davanti alla splendida torta a due piani, decorata nei toni del bianco e dell'azzurro e personalizzata con la scritta “Il Santo Battesimo di Giovanni Paolo”.

La coppia e il bimbo nato il 10 novembre scorso in chiesa

Tra i più entusiasti della giornata, senza dubbio Agnes. La bambina è apparsa felicissima di celebrare il fratellino e ha partecipato con entusiasmo alla festa organizzata per il maschietto di casa.