Non le interessa piacere a tutti, la cantante 31enne sottolinea: “Faccio la mia porca figura”

In autunno sarà al timone di ben due programmi Rai, Boss in incognito e The Unknown

In autunno si prende ben due programmi Rai, Boss in incognito e The Unknown. Elettra Lamborghini esulta per il percorso lavorativo fatto finora. La cantante e conduttrice 31enne a La Repubblica sottolinea il suo momento, ma risponde pure a chi la critica perché “troppo magra” rispetto al passato. “Molte persone rosicano vedendo che ce l’ho fatta”, ribatte.

''Molte persone rosicano vedendo che ce l’ho fatta'': Elettra Lamborghini risponde a chi la critica perché 'troppo magra'

Non le interessa di chi sui social l’addita a causa della perdita di peso. “Me ne frego. Prima ero grassa, adesso sono troppo magra. Non va mai bene niente per gli altri. L’importante è che io stia bene”, sottolinea Elettra.

L’ereditiera non ha peli sulla lingua e continua: “C’è chi mi preferiva prima e chi mi dice che adesso sono bellissima. Ma non mi interessa. Non vivo in funzione di quello che gli altri pensano. Io sto bene, e questo mi basta”.

Alcuni preferivano la 31enne con forme più morbide e 'bombastiche'

Grazie all'allenamento e alla dieta equilibrata la Lamborghini ha trasformato il suo fisico, ora longilineo e tutto muscoli. “Ho chiuso la bocca e mi sono allenata. La verità è che molte persone rosicano vedendo che ce l’ho fatta. Ma io sono fiera di me stessa e dico con orgoglio: faccio la mia porca figura”, precisa ancora. E conclude: “Tanto non puoi piacere a tutti. E io non voglio piacere a tutti”.