''La sessualità si può praticare anche da sola senza avere un partner'': la cantante Gaia si dà piacere personale anche da single, le sue parole

Il suo nuovo singolo, in uscita il 29 agosto, si intitola Nuda. Gaia parla del brano in una lunga intervista a Vanity Fair, in cui si spoglia di ogni reticenza. La cantante svela: “La sessualità si può praticare anche da sola senza avere un partner". La 27enne si dà piacere personale anche da single.

La ex vincitrice di Amici 19, nel 2020, prima ancora concorrente di X Factor nel 2016, ora artista di successo al momento non ha un compagno. Ha dichiarato di vivere un periodo di castità. Interrogata sulla questione, spiega: “Sessualità e sensualità sono sfere energetiche che puoi praticare anche da sola. In questo momento sto riversando queste energie nella mia creatività e nel mio piacere personale. Non è sesso solo quello che si fa con un’altra persona”.

“Ho vissuto varie fasi, anche di ricerca, sperimentazione - prosegue Gaia - Provo, vedo quello che mi piace, cerco di capirmi. Oggi, per la prima volta, vivo la mia sessualità senza avere un partner ma senza essere in modalità convento, diciamo così. All’inizio mi sembrava strano. E realisticamente non credo che rimarrò casta per sempre”.