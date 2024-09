Elisabetta Canalis ha festeggiato il 46esimo compleanno a Los Angeles con il fidanzato Georgian: le immagini delle serate elegantissime

Li compie il giovedì e la sera si regala una serata speciale insieme a Cimpeanu, 31 anni

E’ il suo primo compleanno che celebra con lui, ora eletto fidanzato ‘ufficiale’. Elisabetta Canalis ha festeggiato il 46esimo compleanno a Los Angeles con il fidanzato Georgian Cimpeanu. Le immagini della serata elegantissima l’ex velina le condivide sul social entusiasta del weekend appena trascorso.

“September 12th Happy birthday to me ! Ieri ho ricevuto una mini torta con auguri in ogni posto in cui sono stata, tutto non pianificato per un compleanno che credevo passasse in sordina ma che si è rivelato SUPER! Grazie a tutti voi per gli auguri e grazie ai miei amici che sia qua che a distanza mi fanno sempre sentire il loro cuore”, scrive la sarda.

L'ex velina è sensualissima in total black

Eli si è regalata una notte pazzesca nella rinomata Angelini Osteria dove chef Augusto Pasini ha presentato il piatto che avrebbe cucinato agli Emmy Awards, qui è arrivata la torta con le candeline da spegnere a sorpresa. Lei è apparsa sensualissima con il look total black. Georgian, 31 anni, che ora convive con lei in California, le stava accanto orgogliosissimo: i 14 anni che li separano all’anagrafe paiono totalmente ininfluenti.

Nella rinomata Angelini Osteria dove chef Augusto Pasini ha presentato il piatto che avrebbe cucinato agli Emmy Awards, arriva la torta con le candeline da spegnere a sorpresa

La sarda è felicissima

I festeggiamenti sono continuati, nonostante il compleanno trascorso. La Canalis e lo sportivo suo compagno sono diventati protagonisti prima a un evento al Wallis Annenberg Center for the Performing Arts e poi gli Emmy Awards, dove hanno il red carpet insieme. Lei si è lasciata fotografare pure con l’italianissima Miriam Leone.

I due poi vanno anche agli Emmy Awards e sfilano sul red carpet da coppia. Outfit pazzesco per Elisabetta

La Canalis incontra anche Miriam Leone

Per la showgirl un abito da sogno nero con spalline sottili, profondo scollo e gonna ampia. ha indossato gioielli Messika che le hanno illuminato il viso raggiante. I capelli pieni di onde e sciolti, sono apparsi perfetti. Georgian col suo smoking classico è stato il partner ideale: i fotografi sono impazziti per loro due.